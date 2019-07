Purtătorul de cuvânt al CNAS, Daniel Osmanovici, a demisionat din funcţie

sursă foto: Daniel Osmanovici Facebook

Purtătorul de cuvânt al CNAS, Daniel Osmanovici, a demisionat din funcţia de purtător de cuvânt al CNAS.

Demisia a venit la câteva zile după ce premierul Viorica Dăncilă a cerut demiterea lui în urma declaraţiilor potrivit cărora "oamenii mor şi cu un sistem, şi fără un sistem".

"Am văzut declaraţiile purtătorului de cuvânt de la Casa Asigurărilor de Sănătate, ceea ce arată că nu are ce căuta în această funcţie. De aceea, solicit ministrului Sănătăţii demiterea purtătorului de cuvânt al Casei Asigurărilor de Sănătate şi a directorului Casei Asigurărilor de Sănătate (Răzvan Vulcănescu - n.r.). Nu vom accepta niciodată ca un funcţionar public care deţine o anumită funcţie să aibă astfel de cuvinte pentru cetăţeni. (...) Am avut o discuţie cu doamna ministru legat de acest aspect chiar înainte de a intra în sală", a declarat joi Dăncilă.

"Cred că puteţi fi de acord cu mine că nu există pe lumea asta niciun sistem perfect. Mă refer în lume la orice sistem (...) Nu aş vrea să mă duc în această zonă apocaliptică, pentru că oamenii mor şi cu un sistem, şi fără un sistem, nu vreau să sun cinic, dar nu e o chestiune pe care să o pun că acum, dacă a picat sistemul, se întâmplă cele mai mari nenorociri de pe planeta Pământ fix în România", a spus Daniel Osmanovici, într-un interviu la RFI.

Potrivit reporterului Antena 3, Daniel Osmanovici a demisionat vineri dar, cel mai probabil, va fi semnată luni de președintele CNAS.