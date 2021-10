Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, despre protestul din Piaţa Victoriei: "Facem un apel la calm!"

"În acest moment, situaţia este sub control din punctul nostru de vedere. Facem un apel la calm. Am făcut-o şi până acum, o vom face şi în continuare. Vrem să ne asigurăm că lucrurile decurg pe un făgaş normal, într-un climat de ordine și siguranță pentru paricipanții la adunarea publică.

Nu avem mijloace specializate de a face estimări de persoane. Nu vreau să dezinformez sub nicio formă. Nu ne aşteptăm la incidente. Aşa cum am precizat, situaţia este sub control.

Nu ne aşteptăm la incidente. Aşa cum am precizat, situaţia este sub control la ora actuală. Suntem pregătiţi să facem faţă oricăror situaţii. Orice persoană are libertatea de a participa la adunarea publică, atât timp cât este agreată de organizator. Noi nu vom interzice participarea nimănui, doar vom fi precauţi de faptul că nu mereu au fost şi oameni bine intenţionaţi şi nu vrem să ajungem în situaţia în care se compromite un protest paşnic.

Nu facem un scop de a aplica sancţiuni contravenţionale. În acest moment ne concentrăm pe terminarea adunării publice în condiţii de sigurnaţă, după care vom putea discuta şi despre aplicare măsurilor, dar pot să garantez că nu tolerăm încălcările legii şi nu vom fi ezitanţi în ceea ce priveşte aplicarea legii", a precizat Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, sâmbătă, în exclusivitate la Antena 3.

