„Radarele care zâmbesc” și care nu dau amenzi au apărut pe șoselele din România. Ce se întâmplă când șoferii depășesc limita de viteză

Dispozitivele măsoară viteza autovehiculelor și o afișează pe un panou electronic amplasat în apropiere. FOTO: Getty Images

Un nou tip de radar a apărut pe șoselele din România. În aproximativ 150 de localități au fost montate sisteme de „radare educative”, menite să-i determine pe șoferi să respecte limita legală de viteză, fără riscul unor amenzi.

Potrivit Sibiu100.ro, aceste radare nu aplică amenzi și afișează o „față zâmbitoare” atunci când șoferii respectă limita de viteză. Sistemele au fost instalate în cadrul unui proiect derulat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cu o valoare de aproximativ 18 milioane de lei, fără TVA.

Dispozitivele măsoară viteza autovehiculelor și o afișează pe un panou electronic amplasat în apropiere. Șoferii care circulă cu viteza legală sunt întâmpinați cu o față verde și zâmbitoare. În cazul depășirii limitei, pe panou apare o față roșie și încruntată, ca avertisment.

Datele privind viteza autovehiculelor nu sunt transmise autorităților, astfel că șoferii nu pot fi sancționați pe baza informațiilor colectate de aceste dispozitive.

400 de radare fixe

În paralel, șoferii din România vor fi monitorizați mai strict în trafic după implementarea unui proiect al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care prevede instalarea a 400 de camere video dotate cu radar. Echipamentele vor fi integrate în sistemul național e-Sigur și vor permite monitorizarea automată a traficului.

Valoarea estimată a contractului este de 82,05 milioane de lei, fără TVA, iar perioada de implementare este de 22 de luni. Camerele vor putea măsura viteza autovehiculelor și identifica automat numerele de înmatriculare, precum și verifica dacă pentru mașini a fost achitată rovinieta. Ulterior, sistemul ar putea fi extins pentru verificarea ITP-ului și a poliței RCA.

Cele mai multe camere vor fi instalate pe drumurile naționale, în special în afara localităților. Echipamentele vor fi amplasate și pe autostrăzile A1, A2 și A3.

Printre drumurile naționale pe care sunt prevăzute cele mai multe puncte de monitorizare se numără DN1, cu 28 de puncte, DN6, cu 24, DN2, cu 22, DN17, cu 18, DN7, cu 17, DN67, cu 14 și DN11, cu 13 puncte.

Cele 400 de camere nu sunt însă, în acest moment, funcționale ca radare fixe. Proiectul se află încă în procedura de achiziție, urmând ca echipamentele să fie instalate și ulterior puse în funcțiune.