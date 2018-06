Radu Mazăre rupe tăcerea după achitarea de la ÎCCJ

Radu Mazăre a fost achitat joi de ÎCCJ în dosarul privind construirea de locuinţe modulare grupate în campusul social "Henri Coandă" din Constanţa, instanţa aplicându-i însă o amendă penală de 5.000 de lei.



Și fratele său, Alexandru Mazăre, a fost achitat pentru complicitate la luare de mită, dar amendat pentru fals în declaraţii. Totodată, Radu Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa, a fost amendat pentru fals în declaraţii şi achitat pentru luare de mită.



Tot în acest dosar, omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost achitat pentru dare de mită.



Decizia nu este definitivă.

Într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3, Radu Mazăre a afirmat că în România sentințele se dau în funcție de curajul judecătorilor de a înfrunta sistemul.

"Am avut noroc de un complet curajos și care nu era pe culoarul securiștilor din România. Și în celelalte dosare pe care le am, care sunt niște aberații, în unul achitat, în altul condamnat, nu există nicio probă.

Problema în România și în sistemul judiciar este dacă ai norocul să nimerești la un judecător care este corect și care nu este fricos, care nu este șantajabil. În acest dosar am avut acest noroc", a declarat Radu Mazăre.

La ultimul termen al procesului, reprezentantul DNA a solicitat condamnarea fostului primar al municipiului Constanţa Radu Mazăre la şapte ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită şi 2 ani închisoare pentru fals în declaraţii. Aceleaşi pedepse au fost cerute şi pentru fostul senator Alexandru Mazăre, acuzat de complicitate la luare de mită şi fals în declaraţii. De asemenea, DNA a cerut ca omul de afaceri Avraham Morgenstern să fie condamnat la 5 ani de închisoare pentru dare de mită, potrivit Agerpres.



Reprezentantul DNA a arătat că, în anul 2011, Consiliul Local Constanţa a lansat un program de construcţie a unor locuinţe sociale în cartierul "Henri Coandă", însă Radu Mazăre a făcut demersuri pentru ca licitaţia să fie câştigată de firma Shapir Structures SRL, controlată de omul de afaceri Morgenstern Avraham.



Morgenstern Avraham şi Radu Mazăre ar fi purtat negocieri în cadrul a două întâlniri avute în anul 2011, una la locuinţa fostului primar din Constanţa şi alta în Bucureşti, la ultima participând şi omul de afaceri Elan Schwartzenberg.



Potrivit DNA, în schimbul acestor demersuri, Radu Mazăre a primit o mită de 175.000 de euro, tranzacţia fiind intermediată de Elan Schwartzenberg. Banii ar fi fost viraţi în conturi bancare deţinute de fraţii Mazăre în Israel, prin intermediul societăţii offshore Melici Management Inc, controlată de Schwarzenberg.



Acuzaţiile din acest dosar au legătură cu programul de construire de locuinţe modulare grupate în campusul social "Henri Coandă", lansat în anul 2011 şi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Constanţa.



"Pe fondul demarării acestui proiect, inculpatul Morgenstern Avraham, în calitate de reprezentant al unei societăţi comerciale, a dorit să îşi asigure câştigarea licitaţiei ce urma să fie organizată. Astfel, în cursul anului 2011, omul de afaceri i-a remis primarului municipiului Constanţa, Mazăre Radu Ştefan, suma totală de 175.000 de euro, pentru ca acesta să-i faciliteze câştigarea licitaţiei ce avea ca obiect contractul de construire a campusului social, în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro)", susţinea DNA.



Potrivit procurorilor, din suma totală de 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferaţi către contul personal al primarului Mazăre şi 80.000 de euro către contul pus la dispoziţie de fratele său, Alexandru Mazăre, ambele deschise la o bancă din Israel. Banii, primiţi în mai multe tranşe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi aparţinând unor societăţi off shore deschise la bănci din străinătate, afirmă anchetatorii.



"În schimbul acestor sume de bani, inculpatul Mazăre Radu a efectuat o serie de demersuri ce intrau în sarcina atribuţiilor sale de serviciu (ex. iniţierea unor hotărâri de consiliu local prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziţie sau prin care a fost favorizată societatea comercială reprezentată de inculpatul Morgenstern Avraham)", mai spun procurorii.



În declaraţiile de avere din perioada 2011 - 2012, fraţii Mazăre nu au menţionat conturile personale deschise la unitatea bancară din Israel şi nici sumele de bani virate cu titlu de mită de către omul de afaceri, potrivit DNA.