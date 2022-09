Radu Mihaiu îl acuză pe Nicuşor Dan că ignoră primarii şi pune în pericol bucureştenii: "Ne cad copacii în cap!"

Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 a scris într-o postare pe Facebook, că a trimis peste 1.328 de avize către Primăria Municipiului București pentru defrișarea şi toaletarea copacilor. Deşi sănătatea oamenilor este pusă în pericol, răspunsurile întârzie să apară.

Nicușor Dan ignoră aceste solictări, mai ales că vine iarna iar vântul va crea aceleaşi probleme care au fost în ultimele zile.

Radu Mihaiu: "Am obosit să tot ascund sub preș problema reală!"

"Ieri a bătut vântul puţin mai tare în Bucureşti, şi au căzut 19 copaci. Anul acesta am avut 72 de astfel de incidente.

Mai grav e că nu e o surpriză pentru nimeni. Nu e niciun secret că pomii din București nu sunt îngrijiți corespunzător (nu s-au făcut toaletări, pomii complet uscați nu au fost defrișați). E valabil în tot orașul pentru că PMB nu emite avizele necesare acestor lucrări.

Am obosit să tot ascund sub preş problema reală. Am trimis către PMB 1328 cereri de aviz de defrişare şi/sau toaletare şi nu am primit decât punctual pentru câteva cazuri.

Eu înţeleg că înainte s-au făcut toaletări agresive şi defrişări fără sens. Dar unele toaletări şi unele defrişări chiar sunt necesare. Nu se poate să înlocuim un exces cu un alt exces. Ne cad copacii în cap! Deja a devenit o problemă de siguranță pentru locuitorii din București.

În nenumărate rânduri am cerut primarului general să proceseze aceste cereri și să găsească o soluție. Deocamdată primim doar promisiuni.

E o situație urgentă. Pe măsură ce intrăm în sezonul rece riscul unor prăbușiri de copaci crește considerabil", a scris Radu Mihai pe pagina sa de Facebook.

Ieri a bătut vântul puţin mai tare în Bucureşti, şi au căzut 19 copaci. Anul acesta am avut 72 de astfel de incidente. ... Posted by Radu Mihaiu on Monday, 19 September 2022

Radu Mihaiu: "Înţeleg motivele de retincenţă pentru emiterea avizelor de toaletare şi defrişare"

Într-o intervenţie telefonică la Antena 3, primarul Sectorului 2, a declarat că înţelege motivele pentru Nicuşor Dan refuză să emite aceste avize, însă nu poate înţelege de ce primarul general al Capitalei a dorit oprirea tuturor toletărilor şi defrişărilor din sectorul pe care îl administrează.

"În trecut au fost făcute toaletări abuzive şi sălbatice, dar şi defrişări inutile. Asta este adevărat, dar asta nu înseamnă că putem opri toate toaletările şi defrişările, pentru că în trecut ele nu au fost făcute necorespunzător.

Este adevărat că este nevoie de mult mai multă atenţie pentru a proteja copacii Bucureştiului pentru că sunt prea puţini, dar nu putem să oprim cu totul aceste toaletări. Putem să le verificăm mai bine, putem să avem oameni care să stea cum s-a făcut fiecare defrişare sau toaletare în parte şi atunci când s-au făcut greşit ei să fie penalzaţi. Acesta ar fi un parcurs normal. Dacă oprim orice fel de toaletare vom ajunge în situaţii incredibile în care să cadă copaci care să provoace accidente nu numai maşinilor, ci şi persoanelor şi asta chiar nu ne dorim.

Am avut multe discuţii cu domnul primar general. Din păcate însă, în această situaţie a toaletărilor am avut discuţii, nu şi rezultate. Am discutat de trei sau de patru ori despre eliberarea acestor avize şi am rămas doar cu vorbitul. Avem nevoie şi de nişte lucrări reale, de emiterea avizelor de toaletare sau de defrişare şi le verifice cine doreşte, domnul primar general sau cine doreşte Primăria Bucureşti. Nu am o problemă cu asta, dar nu putem să oprim cu totul toaletărilor", a declarat Radu Mihaiu, în exclusivitate la Antena 3.