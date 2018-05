foto: captura Antena 3

Radu Tudor a prezentat, luni, la "Punctul de întâlnire", scrisoarea transmisă de Corina Cretu premierului Viorica Dancila, ministrilor Lucian Sova si Rovana Plumb în care comisarul european își exprimă îngrijorarea cu privire la riscul dezangajării fondurilor UE.

Potrivit lui Radu Tudor, fără o infrastructură performantă, România va rămâne izolată la marginea Europei.

"Ma adresez dumneavoastra cu privire la situatia actuala a investitiilor din domeniul transporturilor, ca parte a Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) pentru perioada 2014-2020.

Avand in vedere ca ne apropiem de jumatatea actualei perioade de programare si ca este momentul in care serviciile Comisiei incep pregatirile pentru urmatoarea perioada de programare, sunt extrem de ingrijorata cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) in Romania. (...)

In acest sens autoritatile romane vor trebui sa acorde o atentie deosebita exercitiilor bugetare pentru 2019 si anii ulteriori pentru a se evita dezangajarea de fonduri, intrucat proiectele aflate in a doua faza se vor apropia de finalizare, iar noile proiecte risca a fi inca in faza de demarare, fara sa genereze cheltuielile necesare", afirma comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, in scrisoare citata.

Mai multe detalii, în materialul prezentat la "Punctul de întâlnire".