Radu Tudor, analiză la rece: Ce trebuie să urmărim la reuniunea NATO de la Londra

Radu Tudor punctează, pe blog, câteva aspecte deosebit de importante cu privire la reuniunea statelor membre NATO, care debutează astăzi la Londra, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființarea celei mai puternice aliante politico-militare din istorie.

Radu Tudor arată că ”Romania este stat membru NATO din aprilie 2004 si de atunci profilul nostru strategic a capatat un contur puternic, țara noastră fiind in primele 10 din Alianță in privinta respectarii recomandarii aliate de alocare si cheltuire a 2% din PIB pentru aparare”.

”Iata ce ar trebui sa retinem din cele 2 zile de reuniune NATO :

- Alianta nu este in criza. Recentele declaratii ale unor lideri politici din statele membre sunt opinii diverse, care pot fi armonizate in Consiliul Nord Atlantic la nivel de sefi de stat, ministri sau ambasadori. Au existat si in trecut dezacorduri initiale pe diverse teme, dar problemele au fost depasite iar consensul a prevalat de fiecare data

- China si Rusia reprezinta cele doua mari amenintari pentru valorile spatiului aliat, definite de libertate, democratie, piata libera si concurentiala, drepturile omului, securitate.

Rusia continua sa genereze agresiuni militare, lipsa de predictibilitate, generator de conflicte si instabilitate, provocari la adresa spatiului NATO prin operatiuni de razboi hibrid. Bazinul Marii Negre este, in particular, locul de manifestare al agresiunilor directe ale Rusiei, iar acest fapt obliga Alianta la masuri defensive pentru descurajare eficienta.

China este actorul ce doreste sa foloseasca in interes politic si economic netrasparent tehnologia 5G, prin mentinerea unei agende ascunse privind penetrarea retelelor din statele membre NATO. Din aceasta perspectiva, toate statele aliate sunt chemate sa adopte o pozitie comuna, avand SUA ca varf de lance al planului de implementare a tehnologiei 5G cu utilizare dubla, civil si militar. Romania a semnat recent, la Washington, in luna August, un memorandum cu administratia americana pentru coordonarea deciziilor in privinta tehnologiei 5G”, a scris Radu Tudor.

Radu Todor mai notează că, la reuniunea de la Londra, „Romania va insista pentru o relatie transatlanica puternica si functionala, ca garantie a eficientei NATO”.

”Toate divergentele trebuie sa fie depasite prin dialog, consultari la cel mai inalt nivel si nu in ultimul rand prin intarirea dialogului politic in cadrul NATO, care ar putea capata un format institutional chiar in cadrul reuniunii de la Londra”, a mai scris radu Tudor.

