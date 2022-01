Radu Tudor: "15 ani de cand România este membru al UE. Politicienii au restanțe mari și o lipsă de înțelegere a valorii de stat european"

Jurnalistul Radu Tudor punctează beneficiile economice ale aderării la UE, subliniind în același timp că țara noastră e încă departe de topul țărilor puternice de pe continent.

"15 ani de cand #Romania este membru al UE. Ne-am dezvoltat, am evoluat, este un beneficiu indiscutabil. In 15 ani am ajuns de la un PIB de 80 miliarde euro la 220 miliarde euro.

Dar tara noastra inca nu se manifesta ca o putere europeana, in primele 10 state UE. Sper sa o faca.", susține Radu Tudor într-o postare pe contul său de Facebook.

Totodată, analistul atrage atenția asupra restanțelor pe care le au politicienii romîni față de propria țară dar și față de valorile europene:

"Conducatorii acestei tari au mari restante in fata populatiei: infrastructura rutiera si feroviara, spitale, gradinite, sisteme de incalzire performante in marile orase, etc. Avem zeci de miliarde de euro la dispozitie si nu le folosim. Politicienii au restante mari si o lipsa de intelegere a valorii de stat european."

