Radu Tudor. Cel mai trist moment din cariera de jurnalist

Pe 31 martie 1995, a avut loc cel mai mare accident aviatic din România. O aeronavă cu destinaţia Bruxelles, la bordul căreia se aflau 60 de persoane, s-a prăbuşit în apropierea localităţii Baloteşti. Jurnalistul Radu Tudor își reamintește acel moment cumplit devenit între timp subiectul unui episod de serial produs de National Geographic.

"Am fost acolo, pe camp, la doar 30 de minute dupa producerea tragediei. A fost una din cele mai cumplite experiente traite in 27 de ani de presa. Poate cea mai grea. Am si acum in fata ochilor resturile umane, bucatile de avion infipte in pamantul umed, simt si acum mirosul acela extrem de greu, vad lapovita care incepuse si sirenele salvarilor, privirile siderate ale jandarmilor care pazeau zona. Stoicescu Sorin a fost atunci (ca si in alte momente importante) un exemplu de luciditate si profesionalsm intr-un moment extrem de greu. Aveam 25 de ani, munceam 14 ore pe zi , erau si multe nopti albe, aveam pager Motorola si statie de emisie-receptie, fumam Lucky Strike fara filtru si aveam foarte multe sperante. Redactia Evenimentul zilei a fost prima la fata locului. Putini mai stiu, exista atunci si Bulina albastra, pe langa cea rosie, ziarul care iesea spre pranz si aducea toate evenimentele noptii si ale diminetii. Desi nu pot, as dori sa sterg din memoria mea Tragedia de la Balotesti, in care au murit 60 de oameni", a scris Radu Tudor, pe Facebook.