Radu Tudor: Președintele Klaus Iohannis a trecut în rezervă 34 de generali SRI

Foto: presidency.ro

Radu Tudor scrie, pe blog, că președintele Klaus Iohannis a trecut în rezervă, în cei cinci ani de mandat la Palatul Cotroceni, 34 de generali SRI, în contextul în care un punct esențial în mandatul lui Iohannis a fost cel referitor la securitatea națională și reformarea din temelii a SRI.

”Unul din punctele esentiale in mandatul de 5 ani al presedintelui Klaus Iohannis a fost cel referitor la securitatea nationala. Reformarea din temelii a SRI, retragerea din Justitie, desecretizarea si denuntarea protocoalelor secrete din 2009 declarate neconstitutionale, reformarea si restructurarea prin desfiintarea sectiilor judetene si infiintarea unor directii regionale, un control parlamentar serios exercitat de majoritatea PSD-ALDE si intinerirea liniei de comanda a serviciului au reprezentat momentele cele mai importante. Schimbarea din functia de prim-adjunct al directorului a generalului Florian Coldea si trecerea acestuia in rezerva a reprezentat momentul de maxima inflexiune in istoria ultimilor 5 ani”, a scris Radu Tudor, pe blog.

”Am cerut SRI ca in baza legii sa-mi comunice cati generali SRI au fost trecuti in rezerva in ultimii 5 ani, pentru a vedea daca schimbarile sunt intradevar profunde si daca ele se bazeaza si pe promovarea unor cadre tinere”, mai scrie Radu Tudor, care publică pe radu-tudor.ro răspunsul SRI.

Iata raspunsul SRI :

Referitor la primul punct al cererii dumneavoastră, privind numărul, numele şi poziţia deţinută la data trecerii în rezervă a generalilor SRI din 2015 până în prezent, vă comunicăm că în perioada menţionată au fost trecuţi în rezervă 34 de generali. Lista cu numele acestora o regăsiţi mai jos. În ceea ce priveşte informațiile referitoare la ”poziția deținută la momentul trecerii în rezervă”, acestea sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 544/2001 :

DUMITRACHE Ion MIHAIL-LUCIAN

PASĂRE Aureliu BOGDAN

STAN Vasile VIOREL-ADRIAN

ISTODE Ilie ELENA

CEAUŞU Gheorghe GHEORGHE

NUŢĂ Ion GHEORGHE-SORIN

ŞTEFAN Gheorghe GHEORGHE-TEODORU

JDERU Neculai GHEORGHE

MOISĂ Zaharia CORNEL

CECAN Nicolae SIMION

ZĂRNESCU Gheorghe DANIEL

STOICA Toma CONSTANTIN-MARIUS

STĂTESCU Cristian GABRIEL

STĂNCILĂ Nicolae LUCIAN

PUIU Marin GHEORGHE

ENESCU Ion MARIAN

CĂPŞUNĂ Constantin DAN-VALENTIN

COZMA Afanase SORIN-GABRIEL

POSAŞTIUC Mihai EMILIA-CRISTINA

BABIUC Petru VASILICĂ

ANGHEL Ion PETRE

GROSU Constantin ION

POPESCU Constantin ADRIAN

PINTILIE Gheorghe BADEA-FLORIN

DUMBRAVĂ Dumitru DUMITRU

DUMITRESCU Mihail MIHAELA

VĂLEANU Ion CORNEL

MORGOŞ Ion MARIOARA

COLDEA Mihail FLORIAN

CIOBANU Gheorghe FLOREA

MANGRA Vicenţiu-Vasile VICENŢIU

COCORU Gheorghe DUMITRU

GOLEANU Constantin VIOREL

PINTILEI Ieremia NICOLAE