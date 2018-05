Radu Tudor: ”Se mișcă plăcile tectonice din centrala spionajului românesc”

Radu Tudor a vorbit pe blogul personal despre schimbările anului 2018, din centrala spionajului românesc.

”Anul 2018 este unul al schimbarii totale in centrala spionajului romanesc. Presedintele Iohannis l-a trecut in rezerva pe generalul Sarca, adjunct al directorului.

In luna august, directorul interimar al SIE, generalul Silviu Predoiu urmeaza si el sa indeplineasca varsta pensionarii si va fi trecut in rezerva.

Situatia conducerii SIE nu e din cele mai fericite. Dupa demisia directorului Mihai Razvan Ungureanu, validat prin vot de Parlament, SIE nu are de mai bine de un an un director numit legal. Generalul Predoiu, seful operativ al spionajului romanesc, asigura comanda pentru a 3 a oara in cariera sa dupa demisii ori schimbari ale sefilor SIE”, spune Radu Tudor.

