Raed Arafat, după apariţia imaginilor de la Colectiv: Punctul meu de vedere, după comemorarea victimelor şi prezidenţiale

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a afirmat că îşi va prezenta după comemorarea victimelor de la Colectiv şi după alegerile prezidenţiale punctul de vedere cu privire la înregistrarea video apărută în presă şi a menţionat că are „răspunsuri concrete la toate întrebările care au fost ridicate”.

„In urma aparitiei noilor imagini difuzate de Libertatea, am solicitat colegilor de la ISUBIF si IGSU sa explice si sa raspunda public, in cadrul unei conferinte de presa, acuzatiilor lansate la adresa celor care au intervenit si a conducerilor celor doua institutii in ce priveste presupusa ascundere a imaginilor respective. Apreziez ca informatiile prezentate de colegii pompieri in cadrul conferintei de presa sunt realiste si corect expuse.

Stiu ca se asteapta sa ies personal sa explic mai multe aspecte, mai ales ca acuzatiile ca as fi ascuns si eu imaginile au fost lansate in public si continua sa fie difuzate in pofida faptului ca si conducerea IGSU dar si domnul Gen. (r) Pop, au afirmat ca aceste imagini nu mi-au fost date. Cu alte cuvinte nu puteam sa ascund ce nu aveam.

Avand in vedere ca se aproprie comemorarea Colectiv, un moment emotional major care trebuie respectat, dar si faptul ca se desfasoara procesul electoral pentru alegerea presedintelui Romaniei pentru urmatorii 5 ani, consider ca punctul meu de vedere este bine sa fie prezentat dupa aceste evenimente. Eventualele iesiri publice din partea mea in aceste zile nu vor face decat sa aduca un element perturbator al acestor momente.

Va asigur insa ca am raspunsuri concrete la toate intrebarile care au fost ridicate si nu voi ezita sa le aduc in fata opiniei publice”, a scris Arafat, joi, pe Facebook.

