Raed Arafat face noi precizări în dosarul de contrabandă și publică documente: „Se încearcă cu orice preţ denigrarea mea”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a făcut joi noi precizări privind dosarul penal în care este acuzat de contrabandă în legătură cu achiziţionarea unui elicopter din Marea Britanie. Acesta a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe documente, susținând că se încearcă denigrarea sa și a a activităţii DSU.

„Având în vedere solicitările repetate de informaţii cu privire la dosarul penal privind pretinsa contrabandă cu elicopter, formulez prezentele precizări în calitate de persoană pusă sub acuzare, în exercitarea dreptului legitim la apărare, consacrat de lege. Acest demers este realizat în consens cu avocaţii mei şi nu reprezintă în niciun fel un afront la adresa justiţiei sau a activităţii organelor judiciare, faţă de care îmi reafirm întreaga disponibilitate de cooperare. Ca urmare a comunicării oficiale a acuzaţiei, am solicitat, în mod instituţional, clarificări cu privire la situaţia de fapt.

Am fost informat că toate aspectele referitoare la condiţiile preluării elicopterului au făcut obiectul unor comunicări oficiale cu Direcţia Generală a Vămilor şi ANAF, atât anterior, cât şi ulterior preluării acestuia de către IGAv. Au fost solicitate îndrumări explicite cu privire la procedura aplicabilă, inclusiv în ceea ce priveşte procedura vamală, iar toate demersurile au fost realizate întocmai, în conformitate cu indicaţiile autorităţilor competente.

Mai mult, aceste informaţii au fost comunicate oficial organelor de urmărire penală încă din perioada 2021-2022. În susţinerea celor de mai sus, anexez pozele cu corespondenţa relevantă”, scrie Arafat într-un mesaj postat pe Facebook.

Arafat: „Aspectele administrative invocate în cauză nu intrau în coordonarea mea la acel moment”

În opinia şefului DSU, activităţile au fost desfăşurate transparent, cu consultarea directă a autorităţilor statului, astfel încât formularea unor acuzaţii de contrabandă „este nu doar nefondată, ci profund contradictorie în sine”.

„Contrabanda presupune, prin definiţie, clandestinitate. A vorbi despre o pretinsă 'contrabandă' realizată prin corespondenţă oficială şi cu implicarea instituţiilor statului echivalează cu o distorsionare evidentă a realităţii şi a sensului legii. Ceea ce se încearcă a fi prezentat drept infracţiune capătă, în mod absurd, forma unei 'contrabande în favoarea statului' - o veritabilă 'contrabandă altruistă', concept care nu are nimic în comun cu raţiunile dreptului penal.

De altfel, trebuie avut în vedere şi faptul că, potrivit soluţiei de clasare dispuse de DNA, au fost înlăturate suspiciunile privind existenţa unei mite sau a unui abuz în serviciu, ceea ce face cu atât mai greu de înţeles menţinerea unei construcţii acuzatorii care ignoră concluziile deja rezultate din analiza penală anterioară. Această construcţie artificială a acuzaţiilor nu poate fi interpretată decât ca rezultatul unei abordări de rea-credinţă, în care faptele cunoscute şi documentate sunt ignorate deliberat”, precizează Arafat.

El spune că elicopterul a fost adus în 2017, într-o perioadă în care IGAv nu se afla integral în coordonarea sa.

„Cu atât mai mult, aspectele administrative invocate în cauză nu intrau în coordonarea mea la acel moment, acestea intrând în sfera mea de coordonare doar începând cu anul 2020, în urma modificărilor aduse prin ordonanţă de urgenţă.

Totodată, este necesar să se arate în mod clar că, potrivit cadrului legal aplicabil, contractele de asigurare, poliţa, ordonanţările şi celelalte documente aferente unor asemenea proceduri nu se semnează de către secretarul de stat. Aceste proceduri se derulează la nivelul IGAv, conform competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare. În aceste condiţii, indiferent de situaţia de fapt sau de interpretarea juridică ce s-ar încerca a fi dată acestor operaţiuni, includerea mea într-o astfel de construcţie de răspundere apare ca fiind exagerată şi lipsită de un fundament real”, mai spune Arafat.

În continuare, şeful DSU consideră că, prin acest dosar, se încearcă „cu orice preţ” denigrarea sa.

„Prin urmare, plasarea mea într-o schemă de presupusă răspundere penală pentru activităţi administrative aferente unei perioade în care acestea nu se aflau în coordonarea mea şi care, în plus, nu intrau în competenţa mea directă de semnare sau aprobare, nu are suport factual real. În mod inevitabil, concluzia care se desprinde este că nu se urmăreşte stabilirea unei răspunderi juridice în baza unor fapte concrete, ci denigrarea cu orice preţ atât a persoanei şi a imaginii mele, cât şi a activităţii DSU, pe baza unor acuzaţii prestabilite.

Un asemenea demers depăşeşte limitele unei anchete obiective şi ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor de legalitate, proporţionalitate şi bună-credinţă. Am încredere însă că o analiză obiectivă şi responsabilă a tuturor documentelor deja existente va conduce la clarificarea rapidă a situaţiei şi la restabilirea adevărului”, încheie Arafat mesajul, ataşând mai multe documente cu referire la achiziţia elicopterului.

17 persoane sunt anchetate pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă

Raed Arafat a fost chemat marţi la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti, pentru a i se aduce la cunoştinţă că este urmărit penal pentru contrabandă, într-un dosar legat de achiziţionarea unui elicopter din Marea Britanie cu eludarea plăţii TVA.

În total, 17 persoane sunt anchetate pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, în forma coautoratului, complicităţii şi instigării.

Potrivit anchetatorilor, pe 2 iunie 2016, un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, aflat în misiune SMURD în Republica Moldova, s-a prăbuşit în zona localităţii Haragîş. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei şi la moartea celor patru persoane aflate la bord.

În procesul de soluţionare a dosarului de daună privind "Asigurarea CASCO - toate riscurile - a elicopterelor", asiguratorul putea fie să achite I.G.Av. suma de 23.343.667 lei (echivalentul a 5.270.045 euro), fie să înlocuiască elicopterul distrus cu o aeronavă în configuraţie asemănătoare.

Părţile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului distrus cu o aeronavă în configuraţie rezonabil asemănătoare, inclusiv în ceea ce priveşte echipamentele medicale din dotarea elicopterului.

În noiembrie 2017, IGAv a preluat noul elicopter pe insula Guernsey - teritoriu aparţinând Marii Britanii, dar aflat în afara spaţiului TVA al Uniunii Europene - şi l-a importat ulterior în România. Punerea în exploatare era posibilă doar după efectuarea formalităţilor vamale şi achitarea sau garantarea taxelor aferente.

Ancheta a stabilit că aeronava a fost introdusă în ţară şi utilizată fără îndeplinirea acestor formalităţi, ceea ce a generat un prejudiciu la bugetul de stat, reprezentând TVA datorat în vamă, în valoare de 4.435.269 lei.

„Prin urmare, s-a conturat bănuiala rezonabilă că persoanele implicate în procedura de reparare a pagubei au permis asiguratorului să stingă obligaţia de despăgubire izvorâtă din poliţa de asigurare prin înlocuirea elicopterului distrus în totalitate la data de 02.06.2016, cu un alt elicopter, care nu a dobândit caracterul de marfă românească, pentru care nu au fost efectuate formalităţile vamale, căruia nu i-a fost acordat liberul de vamă şi pentru care nu au fost achitate drepturile datorate în vamă, de natura TVA în cuantum de 4.435.269 lei, sumă ce reprezintă pagubă la bugetul de stat şi, corelativ, un folos necuvenit în patrimoniul asiguratorului”, mai arată Parchetul.