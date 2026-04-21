Raed Arafat a fost pus sub acuzare de Parchetul Militar: Ancheta e legată de asigurarea pentru un elicopter SMURD prăbușit

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, 21 aprilie 2026. Sursa foto: Raed Arafat via Facebook.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a fost pus sub acuzare, împreună cu alte 16 persoane, marți, de procurorii militari, într-un dosar de contrabandă legat de înlocuirea unui elicopter SMURD prăbușit în Republica Moldova, potrivit surselor Antena 3 CNN și informațiilor confirmate de un comunicat oficial transmis de Ministerul Public.

Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel anunță că a dispus continuarea urmăririi penale față de 17 persoane, pentru infracțiuni de contrabandă în formă de coautorat, complicitate și instigare.

Dosarul are la bază tragedia din 2 iunie 2016, când un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI, aflat într-o misiune SMURD, s-a prăbușit în localitatea Haragîș, Republica Moldova. Accidentul s-a soldat cu moartea celor patru membri ai echipajului și distrugerea totală a aeronavei.

Ulterior, în cadrul poliței de asigurare CASCO, asiguratorul avea de ales între plata unei despăgubiri de peste 23,3 milioane de lei (aproximativ 5,27 milioane de euro) sau înlocuirea elicopterului. Părțile au convenit ca despăgubirea să fie realizată prin furnizarea unei aeronave similare, inclusiv din punct de vedere al echipamentelor medicale.

Elicopterul SMURD ar fi fost înlocuit fără să se achite taxele vamale pentru aeronava nouă

Potrivit anchetatorilor, în noiembrie 2017, noul elicopter a fost preluat de IGAv de pe insula Guernsey și adus în România fără efectuarea formalităților vamale obligatorii.

Procurorii susțin că aeronava a fost introdusă în țară și pusă în exploatare fără acordarea liberului de vamă și fără plata taxelor datorate, în special TVA, ceea ce ar fi produs un prejudiciu de 4.435.269,89 lei la bugetul de stat.

În acest context, există suspiciunea că persoanele implicate în procedura de despăgubire au permis asiguratorului să își stingă obligațiile prin livrarea unui elicopter care nu a fost legal importat, generând astfel un folos necuvenit în patrimoniul acestuia.

Procurorii subliniază că această etapă a procesului penal are rolul de a permite administrarea probelor și nu înfrânge prezumția de nevinovăție.

După audierile de la Parchetul Militar, Raed Arafat a declarat că este vorba despre „o campanie de discreditare” și a avertizat că astfel de demersuri pot avea efecte asupra siguranței cetățenilor.