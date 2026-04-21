Prima reacție a lui Arafat după ce a fost audiat la Parchetul Militar în achiziţia unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA

Raed Arafat a fost audiat la Parchetul Militar. sursa foto: captură Antena 3 CNN

Șeful DSU, Raed Arafat, a fost audiat, marți, de procurorii militari de la Parchet. Surse Antena 3 CNN susţin că secretarul de stat va fi pus sub acuzare în dosarul achiziției unui elicopter pentru care nu s-a plătit TVA. "Devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare", a reacţionat Arafat într-o postare pe Facebook. De asemenea, şeful DSU a avertizat că "într-un sector în care încrederea, coordonarea și autoritatea profesională sunt esențiale, asemenea demersuri pot avea efecte indirecte inclusiv asupra siguranței cetățenilor".

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Raed Arafat a fost audiat într-un dosar în care se suspectează că s-ar fi cumpărat în anul 2017, pe vremea mandatului lui Carmen Dan, un elicopter SMURD de pe o insulă din apropierea Marii Britanii.

Acesta ar fi costat aproximativ 4 milioane de euro și nu s-ar fi plătit TVA. Este vorba despre un presupun prejudiciu de aproximativ un milion de euro. Pentru achiziția acestui elicopter ar fi semnat și Raed Arafat, mai susţin sursele citate.

"În contextul anchetelor penale recente, îmi reafirm disponibilitatea deplină de a coopera cu autoritățile competente și de a sprijini orice demers legitim de clarificare a situației.

Cu toate acestea, subliniez că, până în prezent, nu au fost prezentate niciun fel de elemente concrete care să indice existența unor fapte de natură penală. Persistența și extinderea acestor investigații cu privire la persoana mea și la activitatea mea profesională, în absența unor indicii reale și verificabile, ridică serioase semne de întrebare cu privire la temeinicia și proporționalitatea lor.

În mod deosebit, atrag atenția asupra faptului că includerea mea în aceste demersuri apare ca fiind forțată și artificială, prin enunțarea unor pretinse teze de complicitate sau de coordonare a unor activități, în lipsa oricărei contribuții ori implicări reale din partea mea în situațiile investigate. O asemenea asociere nejustificată nu poate trece neobservată și este de natură să genereze consecințe semnificative asupra reputației mele, lucru care, de altfel, pare a fi urmărit în mod direct", a transmis Arafat.

Şeful DSU acuză o campanie de discreditare

"În acest context, devine tot mai evident că aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic, conturând caracteristicile unei campanii de discreditare. Așa cum am mai spus, există indicii că aceste demersuri sunt alimentate nu de considerente exclusiv instituționale, ci și de factori de natură personală, ceea ce este incompatibil cu standardele de imparțialitate și echilibru care ar trebui să guverneze orice procedură publică.

Orice afectare nejustificată a credibilității mele în acest domeniu produce consecințe care depășesc planul individual, putând influența negativ încrederea publică în mecanismele de intervenție și în capacitatea instituțională de răspuns în situații de urgență. Într-un sector în care încrederea, coordonarea și autoritatea profesională sunt esențiale, asemenea demersuri pot avea efecte indirecte inclusiv asupra siguranței cetățenilor.

Consider esențial ca acțiunile autorităților să fie fundamentate exclusiv pe probe, legalitate și bună-credință și îmi exprim încrederea că adevărul va prevala, iar toate aceste aspecte vor fi evaluate cu obiectivitate, echilibru și responsabilitate", a mai postat Arafat pe Facebook.