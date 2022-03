Raed Arafat acuză: "Un nou fake news menit să decredibilizeze activitatea instituţiei pe care o coordonez şi a mea profesională"

"Informatiile false circulate astazi care contesta legitimitatea pozitiei mele de sef al DSU sunt un nou fake news menit sa decredibilizeze activitatea institutiei pe care o coordonez si a mea profesionala, cat si personala!

Demontarea este usoara, prezentand adevarul prin documentele legal emise la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si care demonstreaza prin cel mai recent act in vigoare si in prezent, faptul ca ocup pozitia 3 din structura de conducere a MAI, respectiv cea de “secretar de stat sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta”.

De subliniat este faptul ca numirea in functie de secretar de stat este in atributul prim-ministrului, iar stabilirea pozitiei in structura de conducere apartine ministrului, asa cum reiese din documentul prezentat in anexa!", a scris Raed Arafat astăzi pe pagina sa de Facebook.