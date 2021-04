Turcan a prezentat în premieră dovada că a plătit amenda, după ce a fost surprinsă fără mască

Raluca Turcan a fost invitată miercuri seară, în cadrul emisiunii Punctul de întâlnire'', unde a prezentat în premieră naţională, documentul cu dovada de plată a amenzii pe care a achitat-o după ce a fost surprinsă fără mască.

Imaginile au fost imortalizate după o acțiune de plantare de copaci la care a participat în Tălmaciu, unde ministrul a spus că a plantat 1.300 de puieţi.

Documentul care atestă faptul că a plătit jumătate din suma primită, respectiv 250 de lei, pentru că a achitat amenda în termenul legal.

Raluca Turcan: ''Am lăsat masca jos pentru o fotografie de grup''

''Se pare că subiectul a devenit de notorietate, ceea ce pe fond, mă întristează că am greşit, dar mi se pare şi stranie puţin toată atenţia acordată acestui subiect, într-o acţiune frumoasă de împădurire, unde am plantat 1.300 de puieţi. Am avut o clipă de neatenţie, am lăsat masca jos pentru o fotografie de grup, în special în care nişte copii voiau să imortalizeze momentul în care eram în remorca unei maşini pe o perioadă scurtă de traseu fortestier şi pentru asta,semnalul pe care l-am dat public, nu a fost unul foarte pozitiv.

Dimpotrivă. Îmi pare rău că s-a interpretat așa și am plătit o amendă. Evident că pentru mine procesul amenzii a început în momentul în care am solicitat să fiu amendată. După cum bine cunoașteți, eu am domiciliul în Sibiu și procesul verbal fiind transmis de Poliția din Sibiu ajunge la domiciliul din Sibiu.

Eu nu am ajuns acasă, la Sibiu, în acest weekend, ca atare știam că trebuie să ajungă procesul verbal și am lăsat cheia cuiva să plătească amenda. Pentru mine situația era oarecum încheiată pentru că lăsasem banii, cheia să plătească amenda și dovadă că azi-dimineață (miercuri – n.r.) la prima oră fina mea a mers să plătească amenda (...)

''Mi-a părut atât de rău, pentru că eu sunt un om care respectă regulile''

Mi-a părut atât de rău, pentru că eu sunt un om care respectă regulile, care îndeamnă la respectarea regulilor. Sunt un om care respectă instituţiile statului şi când am văzut că această clipă de neatenţie a fost transformată într-o adevărată pledoarie la sfidarea instituţiilor, la sfidarea legilor, m-a durut enorm şi de aceea, am spus e ca o lecţie de viaţă. Am învăţat cât probabil n-aş fi reuşit din alte experienţe să acumulez”, a mărturisit ministrul Muncii.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a participat, la sfârșitul lunii martie, la un eveniment de plantare de copaci în zona montană din Tălmaciu, județul Sibiu, unde a fost fotografiată fără mască.

