Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei vor fi aduse din Franța în țară și înhumate la Iași

Rămășițele pământești vor fi renînhumate în preajma Palatului Culturii din Iași, a spus primarul Mihai Chirica. Foto: Agerpres

Rămăşiţele pământeşti ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi readuse în ţară din Franța şi înhumate lângă Palatul Culturii. Procesiunea de reînhumare va fi una specială, cu un ceremonial dedicat unui şef de stat. De asemenea, va fi construit şi un monument funerar, relatează Agerpres.

„Grigore Alexandru Ghica a fost un domnitor important, iniţiator al primului corp de jandarmi din România după modelul francez, a contribuit la dezrobirea romilor şi la dezvoltarea Moldovei”, a declarat primarul Mihai Chirica pentru Agerpres.

Demersurile de repatriere a ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ale cărui rămăşiţe sunt înhumate în apropiere de Paris, au fost purtate cu familia moştenitoare, moştenitorul de drept, precum şi cu autorităţile franceze.



„Domnitorul Grigore Alexandru Ghica va fi astfel adus la Iaşi, unde sunt înmormântaţi şi alţi domnitori care au fost personalităţi istorice importante precum Dimitrie Cantemir, Vasile Lupu şi Alexandru Ioan Cuza. Rămăşiţele domnitorului vor fi deshumate pe 7 noiembrie, dintr-un cimitir din Franţa, şi vor fi aduse la Bucureşti pe 8 noiembrie”, a adăugat Mihai Chirica.



Primarul Iaşiului a subliniat că procesiunea de reînhumare în ţară a ultimului domnitor al Moldovei va fi una specială.



„Va avea loc o procesiune oficială pentru reînhumare. Au existat discuţii cu familia privind locul de reînhumare, acesta fiind în preajma Palatului Culturii din Iaşi şi nu va afecta poziţia monumentului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt”, a explicat primarul Mihai Chirica.



Grigore Alexandru Ghica (1807 - 1857) a fost domnitor al Moldovei între 1849 şi 1853 şi între 1854 şi 1856. El a fost ultimul domn al Principatului Moldovei.



