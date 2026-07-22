RAR avertizează şoferii aupra unei scheme prin care se vând certificate Auto-Pass la preţuri supraevaluate. "Cel oficial costă 42 lei"

RAR avertizează şoferii aupra unei scheme prin care se vând certificate Auto-Pass la preţuri supraevaluate. Foto: Getty Images

Registrul Auto Român a averizat şoferii că certificatul RAR Auto-Pass, necesar în tranzacţiile cu maşini, este vândut în online, de entități terțe, folosind metode alternative și înșelătoare, la preţuri supraevaluate. "Costul oficial pentru acest serviciu prestat de RAR este de 42 de lei", a transmis instituţia.

R.A.R a recomandat şoferilor să descarce RAR Auto-Pass doar de pe site-ul www.rarom.ro.

"Atenție la practicile înșelătoare care vă fac să plătiți mai mult pentru un Certificat RAR Auto-Pass.

Acest document este emis de Registrul Auto Român exclusiv prin completarea formularului de pe site-ul oficial www.rarom.ro. Atragem atenția asupra situațiilor în care entități terțe se interpun între RAR și clienții de bună credință, folosind metode alternative și înșelătoare pentru a vă exploata din punct de vedere financiar.

Aceste practici includ utilizarea unor denumiri, culori, sigle sau elemente vizuale asemănătoare cu brandul oficial RAR, în scopul de a induce în eroare utilizatorii și de a vinde certificate RAR Auto-Pass la prețuri supraevaluate, care ajung chiar și la aproape 110 de lei, în condițiile în care costul oficial pentru acest serviciu prestat de RAR este de 42 de lei.

Certificatul RAR Auto-Pass este un document emis exclusiv de Registrul Auto Român, în baza legii nr.142/2003 și OMTI nr.210/2024 și conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii, axate pe indicația kilometrajului. RAR Auto-Pass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință.

Așadar, recomandarea noastră este să descărcați RAR Auto-Pass doar de pe site-ul www.rarom.ro, pe a cărui primă pagină există un buton specific accesării acestui document.

Dacă aveți orice fel de îndoieli privind autenticitatea documentului RAR Auto-Pass vă invităm să ne contactați telefonic sau prin intermediul formularului disponibil pe site", a anunţat RAR.