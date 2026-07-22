Donald Trump amenință că va distruge un pod sau o centrală electrică iraniană de fiecare dată când un vas este atacat în Ormuz

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Donald Trump a amenințat, miercuri, că armata SUA va ținti și va distruge câte un pod sau câte o centrală electrică pentru fiecare atac iranian împotriva unui vas în Strâmtoarea Ormuz, informează AP.

Această cea mai nouă amenințare a lui Donald Trump de a ataca infrastructura civilă iraniană vine în condițiile în care războiul extrem de nepopular cu Iranul intră într-o spirală a escaladării și amenință cu perturbări economice grave la scară globală. Prețurile la petrol cresc din nou accelerat, iar toate acestea au loc chiar înainte de alegerile intermediare din toamnă.

Statele Unite au lansat un nou val de atacuri asupra Iranului în noaptea de marți spre miercuri, iar apărarea antiaeriană a deschis focul deasupra Teheranului. Iranul a lansat un atac cu rachete asupra unui oraș iordanian aflat în imediata apropiere a Israelului, iar în Bahrain și Arabia Saudită au fost emise alerte.

În condițiile în care negocierile sunt în mare parte blocate, ambele tabere au încercat să obțină un avantaj atacând infrastructura civilă. Iranul a răspuns atacurilor americane prin bombardamente asupra infrastructurii energetice și a instalațiilor de desalinizare care furnizează apă potabilă statelor vecine din Golf, afectate grav de penuria de apă.

Dreptul internațional interzice, în general, astfel de atacuri, cu excepția situațiilor în care infrastructura respectivă este folosită în scopuri militare. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat, marți, aceste atacuri, pe care le-a descris drept „inacceptabile”.

Costurile războiului continuă să crească

Închiderea Ormuz, prin care în timp de pace trecea o cincime din petrolul și gazele naturale comercializate la nivel mondial, a zguduit economia globală, iar efectele s-au resimțit mult dincolo de Orientul Mijlociu. O nouă amenințare a rebelilor Houthi din Yemen, sprijiniți de Iran, de a ataca navele saudite din Marea Roșie pune în pericol un alt punct strategic pentru comerțul mondial.

„De acum înainte, de fiecare dată când Republica Islamică Iran va trage asupra unei nave în Strâmtoarea Ormuz, fie cu o rachetă, o dronă sau orice alt dispozitiv ori armă, Statele Unite vor bombarda și distruge UN POD SAU O CENTRALĂ ELECTRICĂ”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Trump urma să ajungă, miercuri, la baza aeriană Dover, unde erau așteptate rămășițele pământești ale celor patru militari americani. Cu o zi înainte, secretarul apărării, Pete Hegseth, estimase, în timpul unei audieri tensionate în Senat, că Statele Unite cheltuiseră până atunci 37,5 miliarde de dolari pentru război.

Cotația petrolului Brent, considerată un reper internațional, a urcat la aproximativ 94 de dolari pe baril, iar prețurile benzinei au început din nou să crească.