Şeful Armatei SUA face o dezvăluire majoră: un F-16 a doborât în luptă un Su-35 al Rusiei

Un avion F-16 a doborât un Su-35 rusesc. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook

Generalul John D. Caine, Preşedintele Comitetului Statelor Majore Interarme, a făcut o dezvăluire spectaculoasă în cadrul unei audieri în Congresul SUA. Liderul militar al Armatei SUA a afirmat că un avion american F-16 a doborât un avion de luptă rusesc Su-35 într-o confruntare de tip “dog fight” în spaţiul aerian al Ucrainei. Avionul F-16 este în dotarea Forţelor Aeriene ale Ucrainei, care şi-a specializat piloţi inclusiv la Centru European pentru Pregătire F-16 de la Feteşti, România. De altfel singurul centru de acest fel de pe teritoriul european al NATO.

Dezvăluirea generalului Caine are o dimensiune strategică: testarea în lupta a avioanelor americane împotriva celor ruseşti de tip Su-35 are o relevanţă militară foarte mare. În contextul ameninţărilor permanente ale Rusiei la adresa unor ţări din NATO.

Confruntarea armamentelor şi tehnicii militare, în special prin testarea în luptă, din partea unor blocuri adverse este foarte rară şi extrem de preţioasă din punct de vedere al capacităţilor de luptă şi descurajare a inamicului.

Iată ce a spus generalul Caine :

“Vreau să subliniez munca incredibilă pe care o face industria de apărare ucraineană, pe măsură ce își extinde propriile capacități.

Aceasta variază de la capacitățile sol-aer la capacitățile aer-aer. Voi menționa că recent am avut prima doborâre aer-aer, în care un F-16 ucrainean a doborât un avion de vânătoare rusesc. Așadar, cred că capacitatea lor de a-și extinde apărarea stratificată a evoluat mult în ultimii doi ani, cu ajutorul și asistența multor parteneri.”

Senatorul republican John Kennedy îl întreabă pe generalul Caine :

Î: În războiul dintre Rusia și Ucraina, pe cine vrem să câștigăm?

Caine: Vreau ca Ucraina să câștige.

Î: Este Rusia prietena Americii?

Caine: Cred că este o relație complicată… Nu cred că sunt prietenii noștri.