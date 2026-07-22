Anomaliile din legea salarizării: Un lector universitar are salariul mai mic decât un asistent, promovarea nu îi aduce bani în plus

Consiliul Național al Rectorilor (CNR) a transmis o scrisoare ministrului interimar al Muncii cu mai multe propuneri de modificare a proiectului de lege. Foto: Getty Images

Proiectul legii salarizării unitare, pus în dezbatere de Ministerul Muncii, îi nemulțumește și pe profesori, care atrag atenția asupra unor anomalii. De exemplu, un lector universitar cu 10 ani vechime are salariul din grilă mai mic decât un asistent universitar cu trei ani vechime. Mai mult, promovarea în funcția de conferențiar nu îi aduce, practic, nicio creștere salarială. Președintele USR Sector 6, Alin Stoica, a declarat, la Antena 3 CNN, că partidul a cerut ca această sincopă din lege să fie corectată.

După angajații din Sănătate care au semnalat inechități grave în acest proiect de lege și au declanșat o grevă de avertisment pentru a bloca adoptarea ei, și profesorii atrag atenția asupra unor sincope. Sistemul de învățământ a fost primul vizat de măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan anul trecut, iar noua lege reduce indemnizația de dirigenție, sindicatele averizând că adâncește inechitățile.

Nemulțumiri sunt și în mediul universitar unde au fost semnalate mai multe anomalii, potrivit edupedu:

un lector universitar cu 10 ani vechime are salariul din grilă mai mic decât un asistent universitar cu 3 ani vechime;

promovarea de la titlul de lector universitar la cel la conferențiar nu aduce, practic, nicio creștere salarială (de la 9.200 de lei la 9.225);

un lector universitar cu 3-5 ani vechime are coeficientul 1,98, în timp ce un asistent universitar cu aceeași vechime are coeficientul 2,02, deși lectorul este funcția didactică superioară;

bibliotecarul va câștiga mai mult decât un conferențiar universitar;

Consiliul Național al Rectorilor (CNR) a transmis o scrisoare ministrului interimar al Muncii cu mai multe propuneri de modificare a proiectului de lege, a declarat Sorin Cîmpeanu, președintele CNR, la Euronews.

„Bibliotecarul este o funcție foarte importantă, însă în momentul în care duci bibliotecarul într-o universitate peste salariul conferențiarului, nu este în regulă, nu va fi acceptat de sistem. Ca să ajungi conferențiar, îți trebuie 15 ani. Un bibliotecar cu studii superioare poate să ajungă acolo în 1, 2, 3 ani”, a spus Cîmpeanu.

Președintele USR Sector 6, Alin Stoica, a declarat, la Antena 3 CNN, că partidul a cerut ca această sincopă din lege să fie corectată.

„Există câteva locuri care au fost semnalate și la care se lucrează. Știam de această situație cu asistenții și lectorii și USR a solicitat să se rezolve”, a spus Stoica.

În timp ce angajații din toate sectoarele administrației publice sunt nemulțumiți și de această variantă a legii salarizării unitare, care a fost modificată de Ministerul Muncii după mai multe discuții cu sindicatele, familiile ocupaționale, dar și negocieri cu Comisia Europeană pentru majorarea anvelopei de la 8 miliarde la 12,1 miliarde, liderii PNL și USR spun că proiectul de lege nu adâncește „neapărat inechitățile”.

„Din 2021 a fost acest jalon PNRR. Domnul Budăi, doana Bucura-Oprescu, domnul Florin Manole. Domnul Pîslaru a preluat proiectul care a zăcut acolo ani de zile. Nu putem să-i punem în cârcă domnului Pîslaru faptul că cineva nu a lucrat 4 ani de zile și dumnealui vrea să facă în așa fel încât să îndeplinim jalonul PNRR și să avem o lege care să răspundă tuturor acestor probleme”, a spus Alin Stoica.

Liberalul Alexandru Muraru a declarat, la Antena 3 CNN, că această lege „rezolvă multe dintre probleme, dar nu pe toate”.

„Pentru că nu are cum. Suma tuturor pretențiilor și observațiilor făcute de sindicate depășește 20 de miliarde. România nu are acești bani. Dacă noi nu facem această lege discrepanțele vor crește și creșterea salarială care va exista de la 1 ianuarie 2027, dacă această lege nu va fi în vigoare atunci, anvelopa salarială va fi consumată de acea creștere de 10%. Atunci, acele categorii care sunt azi dezavantajate vor fi și mai dezavantajate”, a spus Muraru.

PSD însă pregătește amendamente pentru a elimina inechitățile și acuză Guvernul Bolojan că modificat baza de calcul și coeficienții din proiectul de lege pe care l-a lăsat Petre-Florin Manole, ministrul PSD al Muncii, înainte ca acesta să demisioneze.

„Văd că se rostogolește cu o obstinație demnă de cauze mai bune chestiunea asta cu legea se afla la PSD și au fost 3-4 miniștri PSD, să știți că au fost și de la PNL miniștri ai Muncii. Această lege a fost amânată. Cine a modificat baza de calcul și coeficienții în legea asta pe care v-a lăsat-o Manole?”, a spus Valeriu Șuhan, consilier general al PSD.

Scandal uriaș pe legea salarizării

Sanitas, cea mai mare federație sindicală din sănătate din România, a anunțat marți că proiectul legii salarizării a fost suspendat de Curtea de Apel București.

Sindicaliștii au contestat proiectul pe motiv că Guvernul Bolojan este demis și nu poate iniția politici publice. Sanitas susține acum că proiectul de lege nu mai poate ajunge în Parlament.

„În opinia noastră anulează practic proiectul, îl declară nelegal, așa că el nu poate fi depus în Parlament în opinia noastră pentru că Parlamentul nu poate primi proiecte de lege care sunt declarate de către instanțele din România ca fiind nelegale. Este în mod evident declarat nelegal de Curtea de Apel București”, a spus președintele Sanitas, Iulian Pope,

Avocatul Toni Neacșu a explicat la Antena 3 CNN că instanța a hotărât să suspende proiectul deoarece a fost elaborat de un Guvern demis, care nu avea acest drept. Adică Curtea de Apel a decis că există o prezumție de nelegalitate asupra întregului proiect și în opinia avocatului nu ar trebui să fie asumat de niciun parlamentar.

„S-a dat un semnal foarte important că există o prezumție puternică că acest act normativ așa cum arată el acum e nelegal, inclusiv în ceea ce cuprinde ca atare”, a explicat Neacșu.

Ministerul Muncii va face recurs împotriva deciziei Curții de Apel București prin care a fost suspendată procedura privind proiectul legii salarizării, a declarat miercuri ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. El a precizat că instituția va respecta hotărârea, dar va contesta modul în care aceasta a fost luată, deoarece reprezentanții ministerului nu au fost citați.

Proiectul legii salarizării nu a fost încă depus în Parlament

În noul proiect al legii salarizării, consultat de Antena 3 CNN, apar mai multe modificări fața de varianta anterioară a Ministerului Muncii.

Printre cele mai importante se numără majorarea sporului pentru fonduri europene de la 20% la 40% pentru aleșii locali și modificarea "diferenței salariale tranzitorii".

De asemenea, majorările pentru demnitari au fost eșalonate până în 2031. În proiect a fost introdus și un spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din administrația publică locală.

Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat că, după discuțiile cu Comisia Europeană, impactul bugetar a crescut de la 8 miliarde de lei la 12 miliarde de lei.

Legea ar urma să intre în vigoare mai repede, de la data de 1 decembrie 2026.