De ce România nu a folosit nava mamut „FI-FI” în incendiul din Marea Neagră. Explicația DSU: Nu a avut comandant

România are navă specială pentru incendii pe mare, dar nu a folosit-o. Foto: DSU

Departamentul pentru Situații de Urgență a explicat, miercuri, de ce navele multirol din dotarea IGSU nu au fost folosite la incendiul izbucnit pe nava Gas Lisbon, aflată în largul Mării Negre. Potrivit DSU, nava de stingere a incendiilor pe mare, de tip FI-FI, nu este încă operațională complet, iar una dintre probleme a fost încadrarea funcției de comandant de navă, pentru care legea cere experiență și vechime în domeniul naval. În plus, autoritățile spun că, indiferent de stadiul navei, o intervenție directă nu ar fi fost sigură, pentru că vasul transporta aproape 3.800 de tone de propan.

IGSU are în dotare două nave multirol pentru intervenții maritime, o navă de tip FI-FI, adică Fire Fighting, destinată stingerii incendiilor, și o navă SAR, Search and Rescue, pentru misiuni de căutare și salvare. Ambele sunt în cadrul Detașamentului Special Naval al ISU Constanța.

DSU precizează însă că astfel de nave nu pot fi introduse imediat în serviciul operativ. Pentru operaționalizare sunt necesare condiții tehnice, logistice și de personal, iar un punct esențial este existența unui comandant de navă.

Potrivit legislației, funcția de comandant de navă multirol poate fi ocupată doar de persoane care au pregătirea și experiența cerute, inclusiv minimum trei ani vechime ca ofițer secund sau comandant de șalupă maritimă.

Din acest motiv, deși IGSU a angajat în ultimii doi ani absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, aceștia nu au încă vechimea necesară pentru a ocupa funcția de comandant.

Nava FI-FI a început abia acum ieșirile de verificare pe mare

DSU spune că au fost făcute demersuri pentru operaționalizarea navelor: recrutarea de personal cu experiență navală, alocarea de posturi pentru absolvenții Academiei Navale și pregătirea echipajelor.

În urmă cu câteva săptămâni, autoritățile au identificat o soluție pentru încadrarea funcției de comandant de navă. Abia după acest pas a putut începe procesul de operaționalizare.

Potrivit DSU, nava FI-FI a făcut primele ieșiri pe mare încă de săptămâna trecută, pentru verificarea sistemelor de navigație, propulsie și a echipamentelor de intervenție. În prezent au loc instruiri și antrenamente în mediul maritim, iar nava ar urma să devină operațională în perioada următoare.

Personalul ISU Constanța a participat și la programe de pregătire pentru intervenții la incendii pe mare, inclusiv la stagii de specializare la Hamburg, în Germania.

De ce nu s-a intervenit direct la incendiul de pe Gas Lisbon

DSU susține că, în cazul incendiului de pe nava Gas Lisbon, o intervenție directă pentru stingerea focului nu ar fi fost oportună și nici justificată din punct de vedere al siguranței salvatorilor.

Motivul principal este încărcătura navei. Gas Lisbon transporta o cantitate mare de propan, iar un incendiu la bordul unui astfel de vas poate provoca explozii sau alte fenomene extrem de periculoase pentru echipajele de intervenție.

Autoritățile spun că, în astfel de situații, prioritatea este protejarea vieții salvatorilor, iar deciziile se iau în funcție de riscurile evaluate în permanență.

DSU mai precizează că nu exista un pericol iminent pentru populație și nici indicii privind o poluare marină care să impună operațiuni de stingere din partea autorităților române.

Misiunea principală a autorităților române a fost salvarea echipajului navei comerciale și monitorizarea situației, obiective care, potrivit DSU, au fost îndeplinite.

Nava încărcată cu propan se află la peste 22 de kilometri de țărm

Incidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, în afara apelor teritoriale ale României. Petrolierul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, plecase din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta spre portul Reni, din Ucraina.

La bord se aflau peste 3.790 de tone de propan și 17 membri ai echipajului. Trei dintre marinari au fost răniți și transportați la spitalul din Tulcea.

Autoritatea Navală Română a transmis miercuri că incendiul de la bord nu fusese stins, dar scăzuse în intensitate. Nava se află la aproximativ 14 mile marine de țărm, adică 22,53 kilometri, iar autoritățile spun că nu există risc pentru populație, turiști sau activitățile de pe litoralul românesc.

Pentru siguranța navigației, a fost emis un mesaj de avertizare către navele aflate în zonă, astfel încât acestea să evite perimetrul în care se află vasul.