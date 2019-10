Răzvan Cuc anunţă restructurări la posturile de conducere din CNAIR: „Monştrii sacri din infrastructură şi-au pierdut funcţiile”

foto- Facebook/ Răzvan Cuc

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va economisi anual la fondul de salarii între 2,5 şi 3 milioane de euro în urma restructurării şi a reducerii numărului de posturi de conducere, bani pe care îi va putea folosi la întreţinerea drumurilor sau pentru diverse proiecte, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, demis în urma moţiunii de cenzură adoptată, pe data de 10 octombrie, de către Parlament.



"Vineri a avut loc Consiliul de Administraţie la CNAIR şi v-am promis că vor urma nişte restructurări masive. Acest lucru s-a întâmplat. Monştrii sacri din infrastructură, acei oameni care erau de-o viaţă pe funcţii de directori, directori generali adjuncţi, şefi de servicii şi aşa mai departe, parte din ei şi-au pierdut posturile pentru că s-a făcut o restructurare. 35 de posturi de directori au fost şterse din organigrama companiei de autostrăzi. Este o măsură curajoasă pe care a luat-o directorul general de la CNAIR, dar o măsură care se impunea, pentru că de multe ori am văzut că erau nenumărate semnături pe o hârtie care trebuia în general să parcurgă un circuit foarte simplu pentru implementarea proiectelor. Să fie foarte clar! Aici nu vorbim despre funcţionari publici din cadrul ministerului, vorbim de companii, deci este o altă categorie care, din punctul meu de vedere, aşa cum am spus-o, şi la TAROM şi în cazul altor companii trebuie să identificăm acei oameni care într-adevăr îşi fac treaba", a spus ministrul.



Potrivit acestuia, lucrul cel mai important este că, în urma acestor restructurări şi reduceri de posturi de conducere, CNAIR va economisi anual la fondul de salarii trei milioane de euro.

"Deci, trei milioane de euro care se vor duce în partea de întreţinere de drumuri, în alte proiecte care trebuie să prindă contur în cadrul companiei. Iată, aş spune că am eliminat probabil unul din lucrurile pe care următorul ministru avea să le blameze: faptul că în companie sunt tot felul de oameni, sau mă rog cum or să îi categorisească ei, primeşte o companie de autostrăzi la cheie cu oameni tineri, cu oameni noi, neafiliaţi politic, care vor să-şi facă treaba şi să implementeze proiectele de infrastructură, ba, mai mult, şi o economie foarte mare, i-aş spune considerabilă, între 2,5-3 milioane de euro la fondul de salarii, bani pe care îi vor putea investi în proiecte", a subliniat Cuc.



În ceea ce priveşte proiectele pe care le va "moşteni" viitorul ministru, şeful de la Transporturi a precizat că le va prezenta ulterior, într-o conferinţă de bilanţ.



"Vizavi de proiectele pe care le voi lăsa viitorului ministru, care va fi după ce se vor hotărî, pentru că aşa cum aţi văzut s-a depus o moţiune, dar nimeni nu a ştiut un program, un ministru, ce vor să facă ceilalţi care vor veni, o să fac vorbire înainte de predarea mandatului, când o să prezint la cheie exact cum las ministerul în urma acestor luni cât am condus Ministerul Transporturilor", a adăugat oficialul.



La 10 octombrie 2019, moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost adoptată de Parlament, cu 238 de voturi pentru. Moţiunea de cenzură "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!" a fost depusă în Parlament la 1 octombrie 2019. Documentul a fost semnat de 237 de parlamentari PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi de foşti parlamentari PSD.



Este cea de-a patra moţiune de cenzură depusă după 1990 care a fost adoptată de Parlamentul României.