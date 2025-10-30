Reacția Distrigaz după ce au fost reținute primele persoane în dosarul exploziei din Rahova: Avem încredere în justiție

Anchetatorii au stabilit în urma cercetările făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6. Foto: Agerpres

Compania Distrigaz Sud Rețele a transmis joi, printr-un comunicat, că își va asuma „întreaga responsabilitate”, dacă vor fi „identificate și demonstrate deficiențe”, în urma anchetei procurorilor în cazul exploziei din Rahova.

Potrivit Distrigaz, „experții desemnați în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei - care nu au fost încă stabilite, putând fi implicați o multitudine de factori, așa cum a fost arătat în spațiul public”.

"În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti prin care s-a adus la cunoştinţa Distrigaz Sud Reţele calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie, ne exprimăm mai jos, cu responsabilitate, poziţia. Înainte de toate, ne reafirmăm profunda solidaritate faţă de familiile victimelor, apropiaţii acestora şi toate persoanele afectate de această tragedie. Trei vieţi au fost pierdute, alţi oameni au fost răniţi, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de cea mai mare transparenţă şi de un simţ profund al responsabilităţii. În acelaşi timp, reamintim că experţii desemnaţi în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei - care nu au fost încă stabilite, putând fi implicaţi o multitudine de factori, aşa cum a fost arătat în spaţiul public. În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului", susţin oficialii Distrigaz Sud Reţele, potrivit Agerpres.

Totodată, reprezentanţii Distrigaz susţin că au acţionat şi acţionează în conformitate cu normele legale şi cu obligaţiile de siguranţă care reglementează activitatea companiei.

"Avem încredere în statul de drept şi în capacitatea justiţiei de a desfăşura o anchetă riguroasă, imparţială şi aprofundată, care să stabilească responsabilităţile pe baza faptelor şi a legislaţiei aplicabile. În cadrul procedurilor judiciare, vom prezenta toate elementele şi apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acţiunilor noastre. Dacă vor fi identificate şi demonstrate deficienţe, ne vom asuma întreaga responsabilitate. De asemenea, ne exprimăm deplina solidaritate cu toţi angajaţii Distrigaz Sud Reţele implicaţi în anchetă. Angajamentul nostru faţă de siguranţa persoanelor şi a bunurilor rămâne absolut", se mai precizează în document.

Trei persoane au fost reținute miercuri de procurori cu propunerea de arestare preventivă în dosarul privind explozia blocului din Rahova. Este vorba despre un angajat al companiei de distribuție de gaze, Distrigaz, și alți doi angajați ai firmei private, care s-au deplasat la blocul care ulterior a explodat și care nu au luat măsuri, potrivit surselor Antena 3 CNN.