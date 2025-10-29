Primele rețineri în explozia blocului din Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată care a verificat gazele

Trei persoane au murit în explozia blocului din Rahova. Foto: Profimedia Images

Trei persoane au fost reținute de procurori cu propunerea de arestare preventivă în dosarul privind explozia blocului din Rahova, informează Antena 3 CNN.

Cei trei sunt un angajat al companiei de distribuție de gaze, Distrigaz și alți doi angajați ai firmei private, care s-au deplasat la blocul care ulterior a explodat și care nu au luat măsuri, conform surselor citate.

Sunt primele rețineri după explozia din sectorul 5 al Capitalei.

Firma privată are interdicție în a-și desfășura mai departe orice fel de activități.

Miercuri seara s-au terminat perchezițiile la Distrigaz de unde s-au ridicat rafturi și unități de stocare din companie care vor fi analizate de polițiști și de procurori.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut că urmare un dezastru, iar cercetările se desfăşoară in rem.

Polițiștii au făcut miercuri dimineață percheziţii după explozia din Rahova în urma căreia un bloc a fost distrus. S-au făcut descinderi la sediul central al Distrigaz, dar şi la firma privată care a verificat instalaţia înainte de tragedia care a ucis trei oameni.

Au avut astfel loc opt percheziții domiciliare - 4 în București, 2 în Ilfov, una în Prahova și una in Teleorman, în dosarul privind explozia din Rahova.

Una din percheziții a avut loc la sediul central Distrigaz, unde vor fi ridicate mai multe documente și unități de stocare. Restul persoanelor la care se vor face perchezitii sunt angajații Distrigaz care au făcut verificarea înaintea exploziei, administratorii și cei doi angajați ai companiei private Anproperty Construct SRL, care au făcut verificarea rețelei de gaze la bloc după venirea Distrigaz, în 17 octombrie, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.