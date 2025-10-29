Percheziții la Distrigaz, în dosarul exploziei la blocul din Calea Rahovei. Șase persoane vor fi duse la audieri

Trei oameni au murit în 17 octombrie, după explozia care a avut loc la un bloc din Calea Rahovei Sursa foto: INQUAM Photos/Profimedia Images

Polițiștii fac miercuri dimineață percheziţii după explozia din Rahova în urma căreia un bloc a fost distrus. Sunt descinderi la sediul central al Distrigaz, dar şi la firma privată care a verificat instalaţia înainte de tragedia care a ucis trei oameni.

Au loc opt percheziții domiciliare - 4 în București, 2 în Ilfov, una în Prahova și una in Teleorman, în dosarul privind explozia din Rahova.



Una din percheziții are loc la sediul central Distrigaz, unde vor fi ridicate mai multe documente și unități de stocare. Restul persoanelor la care se vor face perchezitii sunt angajații Distrigaz care au făcut verificarea înaintea exploziei, administratorii și cei doi angajați ai companiei private Anproperty Construct SRL, care au făcut verificarea rețelei de gaze la bloc după venirea Distrigaz, în 17 octombrie, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

După efectuarea perchezițiilor, șase persoane vor fi duse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor. Potrivit unor surse e vorba de doi angajați de la Distrigaz, care au fost la fața locului, doi administratori de la firma privată și doi angajați de la aceeași firmă, care au fost la fața locului.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut că urmare un dezastru, iar cercetările se desfăşoară in rem.

Secretarul general al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Mircea Man, a declarat într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că ultima mentenanţă în zona exploziei a fost făcută în urmă cu două luni.

Locatarii blocului distrus de deflagraţia puternică au fost chemaţi de mai multe ori la audieri. Mulţi dintre păgubiţi s-au constituit parte civilă într-un dosar şi cer daune.

Întrebat dacă s-au găsit nereguli la firmele cu care mai colaborează Distrigaz, după controalele făcute de ANRE până acum, Mircea Man a răspuns: "Nu avem un inventar acum. Firmele autorizate de către ANRE știu exact ce trebuie să facă. Operatorul de distribuție Distrigaz, Del Gaz, Premierul, Mega Construct – sunt patru operatori foarte mari, primii doi sunt cei mai mari (90 și ceva din tot sistemul de distribuție a României). Ei știu foarte bine cum să gestioneze, pentru că obligația lor de a opera în securitate sistemul de distribuție nu se pune în discuție".