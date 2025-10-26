ANRE: Verificările și mentenanța la blocul din Rahova s-au făcut în august. Distrigaz stabilește ce conducte înlocuiește și unde

Mircea Man, secretarul general de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Secretarul general al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Mircea Man, a răspuns la întrebarea dacă putea fi evitată tragedia din Rahova într-un interviu oferit, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN. Potrivit declaraţiilor sale, ultima mentenanţă în zona exploziei a fost făcută în urmă cu două luni. În cursul zilei de duminică locatarii blocului distrus de deflagraţia puternică au fost chemaţi din nou la audieri. Mulţi dintre păgubiţi s-au constituit parte civilă într-un dosar şi cer daune.

Mircea Man: Ultima mentenanţă în zona exploziei din Rahova a fost făcută în urmă cu două luni

Explozia blocului din Rahova a stârnit din nou întrebări despre siguranța rețelelor de gaze și responsabilitățile instituțiilor implicate. Deși ANRE confirmă verificarea periodică a planurilor de mentenanță, decizia privind înlocuirea conductelor și intervențiile tehnice revine în exclusivitate distribuitorilor, printre care Distrigaz Sud ce deține o pondere majoritară la nivel național. În contextul investigației, se ridică însă o serie de întrebări: cine răspunde atunci când normele de siguranță nu sunt respectate? Cum este monitorizată aplicarea acestor norme în teren?

Întrebat de reporterul Antena 3 CNN, Georgiana Iuzic, dacă putea fi prevenită tragedia din Sectorul 5 al Capitalei, în care au murit trei oameni, printre care o tânără însărcinată în şapte luni, şi 20 de oameni au fost răniţi, Mircea Man a răspuns: "Sigur că eu mă îndoiesc, nu vreau să dau sfaturi. Dar, în general, în momentul când simți miros de gaz, trebuie să iei toate măsurile: să informezi operatorul de distribuție, să porți acel dialog între cel care sună, fie el șeful de scară, fie proprietarul ş.a.m.d., un dialog. Iar închiderea gazului, după ce s-a închis gazul, efectiv, ar trebui minima evaluare, astfel încât să nu fie o pungă de gaz, pentru că cel care sună nu-i gazist, nu e cu experiență, dar cel care vine să închidă gazul, trebuie să vină să facă o minimă evaluare, că nu e un pericol de explozie, de asfixiere".

"De la colegii noștri din teritoriu, cei care fac control în acest moment, avem o dată certă că verificările și mentenanța s-au făcut în luna august a acestui an. Nu este un raport finalizat. De aceea, nu-mi permit să vorbesc despre ce se întâmplă acolo. Însă, Autoritatea verifică planul de mentenanță pe care distribuitorii au obligația să-l depună la Autoritate în fiecare an și, de-a lungul timpului, toți operatorii din sistem vin cu peste 90% planul îndeplinit.

Dar, oportunitatea de a înlocui conducte, de a verifica anumite străzi o stabilește distribuitorul, nu Autoritatea, pentru că sistemul de Distrigaz Sud are în toată țara sisteme de distribuție. Acolo au evidența cu vechimea conductelor, cu gradul de uzură și așa mai departe. Îl stabilesc specialiștii lor. Noi primim raportare valoric, cât din plan l-au realizat", a declarat secretarul general al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN şi difuzat duminică, în cadrul emisiunii "The Week with CNN".

Cine răspunde dacă normele nu sunt respectate, dacă spaţiul dintre conducte nu se respectă

Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN: Cine răspunde în cazul în care acele norme de aplicare, pe care ANRE-ul le stabileşte, nu se respectată

Mircea Man, secretarul general al ANRE: În momentul în care Autoritatea emite o autorizație, pe verso autorizației, dar, din păcate, operatorii economici nu arată numai prima parte a autorizației, cea în care e semnătura emitentului și ștampila autorității... Dar, pe verso, el are obligațiile pe care trebuie să le ducă la îndeplinire. Deci, toată partea tehnică o are pe verso, inclusiv obligațiile de a raporta autorități în momentul în care are o lucrare de un anumit nivel, are obligația să angajeze specialiști care să poată să facă lucrarea în siguranță. Este obligația operatorului economic care a primit o autorizație de la ANRE.

Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN: Şi dacă nu face acest lucru, cine îl verifică, dacă îndeplinește aceste obligații sau nu?

Mircea Man, secretarul general al ANRE: Deci, vreau să spun că planul de control al Autorității prevede să verifice periodic firmele, însă, numărul de firme autorizate de către ANRE este extrem de mare și planul, prin cele 10 puncte de control ale Autorității, pe fiecare județ, în parte, sunt verificate periodic. Mai mult, în momentul în care avem sesizări din partea cetățenilor, din partea unui client final, controlul merge direct la firma reclamată și verifică toate datele. Lucru care se întâmplă, e foarte frecvent.

Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN: Și în toate aceste controale pe care le-a făcut ANRE-ul până acum, Distrigaz nu este un distribuitor de azi de ieri pe piață, ați găsit niște nereguli? Sau firmele cu care mai colaborează Distrigazu, ați descoperit astfel de probleme?

Mircea Man, secretarul general al ANRE: Nu avem un inventar acum. Firmele autorizate de către ANRE știu exact ce trebuie să facă. Operatorul de distribuție Distrigaz, Del Gaz, Premierul, Mega Construct – sunt patru operatori foarte mari, primii doi sunt cei mai mari (90 și ceva din tot sistemul de distribuție a României). Ei știu foarte bine cum să gestioneze, pentru că obligația lor de a opera în securitate sistemul de distribuție nu se pune în discuție.

Mircea Man: Ministerul Dezvoltării răspunde de instalaţia de utilizare, nu ANRE

Georgiana Iuzic, reporter Antena 3 CNN: Deci, nu există o instituţie care să-i verifice dacă și-au făcut treaba?

Mircea Man: Nu. Ei au obligația să mențină în siguranță sistemul de distribuție – ăsta este atributul lor, este "bună ziua în fiecare zi", adică, ei trebuie să facă lucrul ăsta. Instalaţia de utilizare nu este la Autoritatea de Reglementare în Energie, ci este la Ministerul Dezvoltării. La Ministerul Dezvoltării se dau examene pentru verificatori şi experţi tehnici, pentru că se consideră că este parte din construcţie instalaţia de utilizare şi că toate avizele legate de cei care operează şi verifică instalaţiile de utilizare sunt la Ministerul Dezvoltării, nu la Autoritate.

Ulterior, în cadrul interviului, secretarul general al ANRE a mai făcut următoarele precizări: "Instalația de utilizare – ca să explicăm ce înseamnă are două componente: instalația exterioară, cea de pe casa scării, cea din afara casei și instalația interioară înseamnă de la primul perete tot ce înseamnă în interiorul clădirii până la aparatul de utilizare, fie ea centrală, fie un aragaz. Deci, partea de instalație, utilizare; toate reglementările legate de instalația de utilizare sunt la Ministerul Dezvoltării, nu la Autoritate.