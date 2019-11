Reacția IPJ Constanța după ce doi paznici au descoperit trupul băiatului de opt ani plutind: Bazinul urma să fie secat

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a menţionat vineri, referitor la bazinul de colectare a dejecţiilor animale în care a fost găsit, de către doi paznici, trupul copilului din Pecineaga dispărut de sâmbătă, că intervenţiile autorităţilor nu fuseseră sistate, în ziua în curs urmând să se acţioneze cu o pompă submersibilă pentru secarea definitivă a respectivului iaz.



"Menţionăm faptul că cercetările şi căutările în acest bazin nu au fost sistate până acum. În bazinul la care facem referire a fost introdusă apă din al doilea bazin, pentru a dilua stratul de mâl format pe fundul bazinului şi în care era posibil sa fi rămas prins trupul neînsufleţit. În cursul zilei de astăzi (vineri - n.r.) urma să se acţioneze cu o pompă submersibilă pentru secarea definitivă a bazinului", a precizat IPJ.



Conform sursei citate, trupul minorului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Mangalia, în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor decesului.



Corpul copilului de 8 ani, dat dispărut în data de 2 noiembrie, a fost găsit vineri dimineaţa, de către doi paznici ai fermei zootehnice care foloseşte bazinele de colectare a dejecţiilor animale, în primul rezervor.



"Trupul plutea sub suprafaţa apei, fiind vizibilă o parte a capului", au mai menţionat reprezentanţii IPJ Constanţa.



Cercetările în acest caz sunt efectuate sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă.



Băiatul de 8 ani, dispărut din faţa locuinţei sale în timp ce se afla la joacă, cu rolele, a fost căutat continuu de sâmbătă seara. La căutări au participat, iniţial, peste 150 de lucrători ai IPJ, ajutaţi de trei câini de urmă, ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi, poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, poliţişti locali, voluntari, intervenindu-se şi cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne. Au fost folosite camerele de termoviziune ale Gărzii de Coastă, fiind verificat şi sistemul de supraveghere video din localitate, format din 40 de camere.



Minorul a fost căutat şi în iazurile de colectare a dejecţiilor animale din apropierea localităţii Pecineaga, pompierii acţionând, pe lângă motopompe de mare capacitate, şi cu un năvod pescăresc, iar poliţiştii Gărzii de Coastă, cu un sonar. AGERPRES / (AS - autor: Nona Jalbă, editor: Irina Poenaru)