Reacția lui Șerban Nicolae după decizia DIICOT în cazul premierului Dăncilă: „Ideea că s-ar fi produs un act de trădare este absolut ridicolă”

Liderul grupului PSD din Senat, Şerban Nicolae, susţine că responsabilitatea emiterii unor acte juridice, după sesizarea preşedintelui PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, aparţine celor care le semnează, precizând însă că nu cunoaşte elementele pentru care DIICOT a început urmărirea penală in rem în dosarul întocmit de anchetatori în urma plângerii amintite.



"N-aş vrea să comentez începerile de urmăriri penale, fie şi in rem, pentru că nu am elementele necesare. Am văzut sesizarea depusă de Ludovic Orban, mi s-a părut că este un soi de pamflet foarte puţin reuşit, iar ideea că s-ar fi produs un act de trădare este absolut ridicolă. Nu cunosc elementele, dar responsabilitatea este a celor care semnează aceste acte, inclusiv începerea urmăririi penale in rem, in personam, sau alte acte, rechizitorii, clasări", a spus Şerban Nicolae, joi, la Senat.



DIICOT a început urmărirea penală in rem în dosarul întocmit de anchetatori în urma plângerii depuse de preşedintele PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Plângerea este legată de memorandumul privind mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.