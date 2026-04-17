Reacția MApN la acuzațiile deputatului PNL care a primit ordin de mobilizare în Armată. Ce trebuie să facă Cristian Buican

MApN susţine că actualizează permanent datele personale ale cetățenilor din rezerva operațională.

Ministerul Apărării Naționale a reacţionat, vineri, după ce deputatul PNL Cristian Buican a primit ordinul militar de mobilizare, iar liberalul a acuzat că acest lucru riscă să-l pună în imposibilitatea de a-și exercita mandatul parlamentar, inclusiv în cazul moțiunii de cenzură anunțate de Opoziție sau în cazul învestirii unui nou Guvern. "Legislația prevede mecanisme clare pentru situațiile în care anumite categorii profesionale, inclusiv persoane aflate în funcții publice, au un regim specific în caz de mobilizare", a fost mesajul MApN.

Deputatul liberal Cristian Buican anunță că a primit ordinul militar de mobilizare. Deputatul de Vâlcea are 59 de ani și se află la al cincilea mandat în forul legislativ.

"Ordinul de chemare la mobilizare, în cazul în care va fi declarată această stare, mă împiedică să-mi exercit mandatul de parlamentar", a acuzat deputatul PNL.

În acest context, Ministerul Apărării Naționale a făcut o serie de precizări.

"Ministerul Apărării Naționale actualizează permanent datele personale ale cetățenilor din rezerva operațională, iar aceste demersuri nu au legătură cu activitatea profesională a rezerviștilor.

Referitor la Ordinele de chemare la mobilizare, precizăm că acestea reprezintă documente tipizate, al căror format este prevăzut de lege, și care se păstrează atașate livretului militar, fiind valabile doar în situații reale, când organele abilitate ale statului decretează mobilizarea.

De asemenea, legislația prevede mecanisme clare pentru situațiile în care anumite categorii profesionale, inclusiv persoane aflate în funcții publice, au un regim specific în caz de mobilizare, acestea fiind gestionate prin comunicare instituțională între autoritățile competente", a transmis MApN.