Reacția ministrului Justiției, după ce s-a spus că a boicotat ședința de numire a Adinei Florea la conducerea SIIJ: „E o situație strict obiectivă”

Adina Florea, cea care a luat cel mai mare punctaj la concursul pentru ocuparea funcției de președinte al Secției de investigare a infracțiunilor din Justiție, nu a fost validată de CSM pentru că nu a fost cvorum la ședință. Ministrul Justiției, Ana Birchall, a lipsit de la ședință.

Ședința era programată de mai bine de o săptămână.

Ministrul Justiției nu s-a prezentat și nici nu a explicat motivele. Nu a fost singura, nici procurorul general Bogdan Licu, nici președintele ÎCCJ, Cristina Tarcea, nici vicepreședintele CSM, Nicolae Solomon, nu s-au prezentat la ședință.

Reacția Ministrul Justiției:

„Eu am primit convocarea marți seara. Ziua de ședință de guvern e una foarte plină pentru Ministerul Justiției. Eu am avut discuții cu doamna Savonea în ultimele săptămâni prin care am rugat-o să stabilească o zi pe săptămână câna are loc plenul CSM tocmai pentru că doresc să particip. Și am fost asigurată că se va întâmpla acest lucru. Convocarea pentru ședința de astăzi de plen a avut loc marți după-amiază. Eu i-am comunicat și verbal secretarului general al CSM că sunt în imposibilitatea de a mă prezenta și i-am și scris politicos, lucru care am înțeles că a fost salutat și apreciat. E o situație strict obiectivă și eu regret că acest lucru a generat o dezbatere, care nu are la bază nimic din ceea ce s-a întâmplat în realitate”, a spus ministrul Justiției, Ana Birchall, la Antena 3.