Prima reacție a lui David Popovici după ce a ratat podiumul la 200 de metri liber: "Uneori câștigi, uneori iei locul patru"

David Popovici s-a clasat al patrulea în finala probei de 200 m liber, în cadrul Campionatelor Mondiale 2023 de Nataţie de la Fukuoka (Japonia).

Sursa foto: Twitter I Devin_Heroux

David Popovici, campion mondial en titre la 100 şi 200 m liber, a luat startul de pe culoarul patru şi a dominat clar primele trei lungimi de bazin (150 m), dar pe ultimii 50 de metri a pierdut inexplicabil din turaţie şi s-a clasat doar al patrulea cu timpul de 01:44:90.

Campionul român s-a calificat în finală cu timpul de 01:44:70.

Titlul mondial a fost cucerit surprinzător de britanicul Matthew Richards, 20 ani, care s-a clasat pe primul loc cu 01:44:30, urmat de conaţionalul său Tom Dean, campionul olimpic en titre 01:44:32 şi de sud-coreeanul Sunwoo Hwang, vicecampionul mondial 01:44:42.

Americanul Luke Hobson, cu al doilea timp în semifinale, a fost al cincilea 01:45:09.

"Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat. Dar sunt OK.

Primele trei lungimi de bazin au fost super bune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut. Se întâmplă.

Imediat cum am ajuns în capăt am corelat această senzație cu cât am reușit să ne pregătim și cum am reușit să ne pregătim.

Acesta este sportul. Uneori câștigi, uneori iei locul patru", a spus David Popovici, potrivit GSP.ro