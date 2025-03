Record de aur de contrabandă confiscat la granița Bulgariei: 14,2 kilograme ascunse pe corpul unui șofer român

O cantitate record, de 14,266 kg de aur de contrabandă, a fost confiscată joi de ofițerii vamali bulgari la punctul de frontieră Lesovo, în timpul inspectării unui camion condus de un șofer român. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Agerpres.

O cantitate record, de 14,266 kilograme de aur de contrabandă, a fost confiscată joi de ofițerii vamali bulgari la punctul de frontieră Lesovo (la granița cu Turcia), în timpul inspectării unui camion condus de un șofer român, care a fost reținut pentru 72 de ore, a anunțat vineri Agenția Vamală bulgară, potrivit Agerpres.



Aceasta este cea mai mare cantitate de aur de contrabandă confiscată la punctul de frontieră Lesovo în urma controlului efectuat asupra unei singure persoane. Pentru a ascunde aurul, şoferul l-a lipit de corp și în pantofi.



Camionul se deplasa fără încărcătură dinspre România către Turcia, unde urma să fie încărcat pentru călătoria de întoarcere. După ce șoferul român a spus în zona de control vamal că nu are nimic de declarat, vameșii bulgari au selectat vehiculul acestuia pentru un control amănunțit.



În timpul controlului personal al șoferului, inspectorii vamali au găsit lipite pe corpul bărbatului zece piese turnate din aur, dintre care opt erau lipite de talie și picioare și două ascunse sub tălpile pantofilor.



Testele efectuate de un expert au stabilit că fiecare piesă turnată este din aur, de diferite purități, de la 10 până la 18 karate. Cantitatea totală de aur a celor zece piese este de 14.266 grame, evaluată la 1.344.589 de leva.



Aurul de contrabandă a fost confiscat, iar cercetările în acest caz continuă sub supravegherea Parchetului din districtul Iambol. Cetățeanul român a fost reținut pentru 72 de ore.