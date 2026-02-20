Record de trafic pe Aeroportul din Cluj: 3,58 milioane de pasageri și un salt de 10% în 2025

sursa foto: Facebook / Aeroportul Internațional Cluj

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“ Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a atins anul trecut cel mai ridicat nivel al traficului de pasageri de la înfiinţare, fiind înregistrate peste 3,58 milioane de persoane.

Atingerea acestui record are o dublă semnificație. Pe de o parte, vorbim de o creștere semnificativă a traficului de pasageri înregistrat, prin comparație cu anul 2024 (+316,000 pasageri, +10% creștere față de cei 3,26 milioane pasageri din 2024), iar pe de altă parte, marchează o consolidare a poziției de principal aeroport regional al României şi singurul aeroport regional cu un trafic anual de peste 3 milioane de pasakeri, într-un an calendaristic.

„Aceste rezultate foarte bune reconfirmă rolul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj de hub aerian regional de importanță strategică, dar și de motor major de dezvoltare economică și socială, la nivelul întregii Transilvanii. Datele înregistrate confirmă, totodată, că implicarea Consiliului Județean în modernizarea acestui obiectiv aeronautic a reprezentat o decizie corectă, cu beneficii semnificative și durabile pentru clujeni, și nu numai. În același timp, evoluția din ultimii douăzeci de ani evidențiază cea mai accentuată dinamică a traficului de pasageri din România, consolidând poziția aeroportului clujean de lider național în rândul aeroporturilor regionale”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Ca urmare a modernizării continue a infrastructurii aeroportuare, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj este cotat, în acest moment, drept al doilea aeroport din România, după Aeroportul Otopeni, atât din punct de vedere al dimensiunii, cât și al traficului de pasageri și al mișcărilor de aeronave, din totalul celor 17 aeroporturi românești. Aeroportul clujean deservește o arie de acoperire extinsă, de peste 4 milioane de locuitori, pe o rază de peste 200 de kilometri. Aproximativ un milion de persoane pot ajunge la aeroport în mai puțin de o oră cu mașina, iar circa 2,5 milioane în maximum două ore.

10 noi rute deschise în 2025

Anul trecut a coincis și cu deschiderea a 10 rute de către trei companii aeriene. Acestea au fost:

Bucureşti Otopeni (din 15 ianuarie 2026), Creta-Heraklion (din 7 iunie 2025), Istanbul (din 16 octombrie 2025) – 3 rute de către compania Animawings.

Castellon (din 11 aprilie 2025), Creta-Heraklion (din 17 iunie 2025), Marrakesh (din 26 octombrie 2025), Billund (din 27 octombrie 2025), Tel Aviv (din 27 octombrie 2025), Oslo Sandefjord Torp (din 28 octombrie 2025), Stockholm Skavsta (din 28 octombrie 2025) – 7 rute de către compania Wizz Air.

2026 a adăugat deja alte nouă rute

De asemenea, pentru anul 2026, sunt anunţate deja alte nouă rute noi, inclusiv o nouă companie aeriană care va debuta de pe Aeroportul Internaţional Cluj şi anume:

Milano Malpensa (din 29 martie 2026) – Wizz Air

Antalya (din 30 martie 2026) – Wizz Air

Berlin Brandenburg (din 31 martie 2026) – Wizz Air

Abu Dhabi (27 octombrie 2026) – Wizz Air

Atena (29 martie 2026) – Animawings

Salonic (4 aprilie 2026) – Animawings

Olbia-Sardinia (2 iunie 2026) – Animawings

Copenhaga (28 iunie 2026) – companie nouă, Norwegian Air Shuttle

Oslo Gardermoen (20 iunie 2026) – companie nouă, Norwegian Air Shuttle

August 2025, luna recordurilor

Luna august a anului 2025 rămâne luna cea mai aglomerată, Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“ înregistrând un trafic record de peste 389.000 pasageri, în timp ce ziua cea mai aglomerată a fost 12 august 2025 când s-au înregistrat 14.604. Media zilnică de pasageri în luna august 2025 a fost de aproximativ 12.550 pasageri/zi (+12%, față 11.450 pasageri pe zi în august 2024). Media zilnică a numărului de zboruri înregistrate în august 2025, a fost de peste 100 mișcări aeronave/zi, respectiv 50 zboruri zilnice.

Zborurile turistice au luat avânt

Și pe segmental zborurilor turistice anul 2025 a fost unul al recordurilor pentru Aeroportul Internaţional „Avram Iancu“. Aici a fost înregistrați peste 300.000 de pasageri, ceea ce înseamnă o creștere cu aproximativ 17%, comparativ cu cei circa 257.000 de pasageri înregistrați în anul 2024. În topul destinațiilor charter turistice, pe primul loc în preferințele pasagerilor s-a situat Hurghada (Egipt), cu aproximativ 98.000 de pasageri.

București, Germania și Spania, în topul curselor regulate

Creșteri importante au avut loc și în ceea ce privește destinațiile regulate, cea mai frecventată rută operată fiind cea spre București Otopeni, cu aproximativ 367.000 de pasageri. În ceea ce privește destinațiile externe, cele mai frecvente rute au fost spre Italia, cu 607.000 de pasageri, urmate de Germania, cu 480.000 de pasageri și Spania, cu 421.000 de pasageri.