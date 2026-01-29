Strategia ”regelui veiozelor” pentru a fugi din pușcărie: A renunțat la islam, a cântat în corul bisericii și s-a pozat cu Patriarhul

Fotografiile în care apare alături de Patriarhul Daniel au fost invocate în instanţă pentru schimbarea regimului de executare a pedepsei.

„Regele veiozelor” a reuşit să fugă din România cu ajutorul...lui Dumnezeu. Ataș Abdullah, condamnat la 22 de ani de închisoare, s-a convertit în puşcărie de la islam la ortodoxie. Nevoile sufleteşti şi lectura biblică au săvârşit un miracol al credinţei la Penitenciarul Rahova. Turcul s-a botezat, participa la slujbe, la piese de teatru cu caracter istoric, cânta în corul bisericesc al penitenciarului, se căia şi participa la activităţi religioase. L-a colindat chiar şi pe Preafericitul Patriarh Daniel în Dealul Mitropoliei.

Iar aceste fotografii, cu el alături de Patriarhul Daniel, au fost folosite în instanță ca să-i fie schimbat regimul de detenție, de care a profitat ca să fugă înapoi în Turcia.

Întru credinţă şi cu nădejdea iertării de păcate, turcul Ataş Abdullah s-a convertit de la islam la creştinism în Penitenciarul de maximă siguranţă Rahova.

„Aia ştiu că a fost un element aşa unic, cumva să vezi un musulman care s-a convertit la ortodoxie. Mi-aduc aminte că i se spunea fratele Efrem. Un miracol, da! Într-adevăr era un element aşa exotic. Iată că acuma unii probabil că fac orice ţine de ei să ne păcălească poate”, a spus directorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), George Burcu.

Un lup în haină de oaie, cum le-a spus Iisus oamenilor în predica de pe Munte. Ataş Abdullah nu doar că s-a botezat în penitenciar. Mergea la slujbe, la liturghii, ieşea în vizite organizate la mănăstiri şi cânta în corul bisericii puşcăriei. Hrană pentru suflet şi iertarea păcatelor.



„Erau sute de deţinuţi care ieşeau la acele activităţi religioase şi cei care manifestau un interes şi aveau şi calităţi în sensul acesta erau, la propunerea preotului de la nivelul unităţii incluse sau nu în astfel de activităţi”, a adăugat directorul ANP, George Burcu.



Creştinul Efrem a fost chiar în Dealul Mitropoliei în anul 2022. Totul pare un plan bine pus la punct, ticluit în paşi mici, stăruitori, pe parcursul mai multor ani. Credinţa în Dumnezeu avea să fie calea de scăpare pentru turc, nu spre Rai, ci spre Turcia. Pentru că fotografiile în care apare alături de Patriarhul Daniel au fost invocate în instanţă pentru schimbarea regimului de executare a pedepsei.



„Am fost împreună cu deţinuţii care au avut acest privilegiu de a-l colinda pe Patriarhul Daniel şi era şi el. El vorbea română foarte bine. Era foarte apropiat de partea religioasă.

E drept că-l cunosc pe domnul deţinut, cum îi cunosc pe foarte mulţi cu care am interacţionat în calitatea mea de director”, a spus directorul ANP, George Burcu.



Cu o asemenea chemare spre Dumnezeu, Ataş Abdullah, condamnat la 22 de ani şi 10 luni pentru că a omorât un poliţist, a avut 24 de permisii de ieşire din penitenciar. Potrivit legii, aprobările se dau exclusiv de către direct directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.



„Ultima semnătură evident vine la directorul general care avea acea calitate de a coordona în mod direct Direcția Siguranței și Regim Penitenciar. Eu. Subsemnatul. Dacă ne referim la acest caz particular, când vorbim de o persoană care de 20 de ori a fost în permisiuni și s-a întors, nu putem aprecia că există un astfel de risc de a nu se întoarce”, își explică directorul ANP, George Burcu, decizia de a-i semna permisia.



Ataş Abdullah este căutat acum la nivel internaţional. Ministerul Justiţiei a trimis corpul de control la Penitenciarul Rahova.



