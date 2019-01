Foto: pixabay.com

VREMEA. Următoarele două săptămâni (21 ianuarie - 3 februarie 2019) vor fi caracterizate, din punct de vedere meteorologic, de o vreme în general normală pentru perioada din calendar, dar şi cu valori termice pozitive pe timpul zilei, în timp ce precipitaţiile mixte vor fi destul de însemnate, mai ales la nivel local, reiese din prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie, dată luni publicităţii.



VREMEA ÎN BANAT. În Banat, regimul mediu de temperatură va avea, până spre sfârşitul lunii ianuarie, fluctuaţii de la valori în jurul celor climatologic specifice perioadei, cu maxime între 1 şi 4 grade, respectiv minime între -4 şi -2 grade, la valori peste cele normale - cel mai probabil în zilele de 23 şi 24 ianuarie când vor fi 4 - 7 grade ziua şi 0 - 2 grade noaptea, mediat regional. Deşi prezentând încă un grad mare de incertitudine, caracteristica ultimelor două zile de ianuarie şi a primelor zile ale lunii februarie este estimată a fi de situare a temperaturilor în apropierea ecartului mediu specific acestei perioade din an. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi relativ ridicată pe tot parcursul intervalului de referinţă, iar în perioada 23 - 25 ianuarie, atunci când vor predomina ploile, se pot cumula şi cantităţi de apă mai importante.



VREMEA ÎN CRIȘANA. În Crişana, până spre sfârşitul lunii ianuarie, vor fi fluctuaţii în regimul mediu de temperatură, de la valori în jurul celor climatologic specifice perioadei (maxime de 1 - 3 grade şi minime între -6 şi -4 grade) la valori peste cele normale. În zilele de 23 şi 24 ianuarie s-ar putea înregistra temperaturi de 3 - 6 grade ziua, respectiv între -2 şi 1 grad, pe timpul nopţii. Ultimele două zile din ianuarie şi primele zile din februarie vin cu valori termice ce se vor situa în apropierea ecartului mediu caracteristic acestei perioade din an, posibil uşor peste acesta. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi relativ ridicată pe tot parcursul intervalului de referinţă, iar în perioada 24 - 25 ianuarie, atunci când vor fi mai ales ploi sau lapoviţă, acestea vor deveni în general moderate cantitativ.



VREMEA ÎN TRANSILVANIA. În Transilvania, regimul mediu de temperatură va avea, până spre sfârşitul lunii ianuarie, fluctuaţii de la valori în jurul celor climatologic specifice perioadei la valori peste cele normale. Şi aici, în intervalul 23 - 25 ianuarie, vor fi între 3 şi 7 grade pe timpul zilei şi între -3 şi 0 grade noaptea, mediat regional. Deşi gradul de incertitudine a modelului probabilistic este încă destul de mare, în ultimele două zile de ianuarie şi primele zile ale lunii februarie este estimată înregistrarea unui ecart termic apropiat de cel caracteristic acestei perioade din an. Probabilitatea pentru precipitaţii mixte sau predominant ninsoare va fi relativ ridicată pe tot parcursul intervalului de referinţă, însă acestea vor fi în general slabe.



VREMEA ÎN MARAMUREȘ. În Maramureş, până spre sfârşitul lunii ianuarie, vor fi fluctuaţii în regimul mediu de temperatură de la valori în jurul celor climatologic specifice perioadei (maxime de 0 - 2 grade şi minime între -7 şi -5 grade) la valori peste cele normale - cel mai probabil în zilele de 24 şi 25 ianuarie, când vor fi 3 - 5 grade ziua şi între -2 şi 0 grade noaptea, ca medie regională. Pentru ultimele două zile din ianuarie şi primele zile ale lunii februarie este estimată situarea temperaturilor în apropierea ecartului mediu caracteristic acestei perioade din an, posibil uşor peste acesta. Probabilitatea pentru precipitaţii în general slabe (predominant ninsori, dar temporar şi lapoviţă sau ploaie) va fi relativ ridicată în majoritatea zilelor din intervalul de referinţă.



VREMEA ÎN MOLDOVA. În Moldova, până spre sfârşitul acestei luni, temperatura aerului va avea variaţii de la un interval la altul, totuşi majoritatea valorilor diurne se vor situa în jurul celor normale în această perioadă din an, respectiv între -2 şi 1 grad, maxime mai ridicate fiind posibile în jurul datei de 25 ianuarie, cu precădere în sudul regiunii. În privinţa regimului termic nocturn sunt estimate valori peste cele normale în această lună, între -4 şi 2 grade, mediat regional, iar în noaptea de 21 spre 22 ianuarie vor fi posibile temperaturi mai coborâte, local în jurul pragului de ger (-10 grade). Estimările pentru finalul lui ianuarie şi începutul lunii februarie indică un ecart termic mediu apropiat de cel climatologic specific perioadei. Probabilitatea pentru precipitaţii slabe şi local moderate cantitativ (ninsori, lapoviţă şi ploaie) va fi mai mare în intervalul 23 - 25 ianuarie.



VREMEA ÎN DOBROGEA. În Dobrogea, regimul temperaturii aerului va fi caracterizat, în cea mai mare parte a intervalului, de valori peste cele normale în această perioadă din an, cele mai ridicate urmând a se înregistra între 23 şi 25 ianuarie, respectiv maxime de la 6 la 10 grade şi minime între 2 şi 6 grade. În cele mai reci perioade, sunt anticipate temperaturi apropiate de regimul mediu climatologic, cu valori între 1 şi 4 grade, ziua, şi între -4 şi -2 grade, noaptea. Probabilitatea pentru precipitaţii, sub formă de ploi, temporar moderate cantitativ, va fi mai ridicată în intervalul 23 - 26 ianuarie.



VREMEA ÎN MUNTENIA. În Muntenia, intervalul debutează cu un regim termic apropiat de cel climatologic specific. Maximele vor oscila între 1 şi 4 grade, iar minimele între -5 şi -3 grade. Ulterior, până spre data de 28 ianuarie, sunt anticipate temperaturi peste cele normale în ultima decadă a lunii ianuarie, un ecart mediu diurn de 4 - 8 grade şi nocturn de la -1 la 3 grade. Estimările pentru ultimele zile de ianuarie şi începutul lunii februarie, deşi prezintă un grad relativ ridicat de incertitudine, tind să indice un regim termic apropiat sau uşor peste cel normal al perioadei. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în perioada 23 - 26 ianuarie, atunci când vor predomina ploile şi vor fi cantităţi de apă local mai însemnate.



VREMEA ÎN OLTENIA. În Oltenia, intervalul de referinţă va debuta cu un regim termic apropiat de cel climatologic specific (maxime de 1 - 3 grade şi minime între -5 şi -3 grade). Până spre data de 28 ianuarie sunt anticipate temperaturi peste cele normale în ultima decada a lunii ianuarie, cu un ecart mediu diurn de 3 - 7 grade şi nocturn de -1 până la 3 grade. Estimările pentru ultimele două zile de ianuarie şi începutul lunii februarie au un grad relativ ridicat de incertitudine, dar tind să indice un regim termic apropiat sau uşor peste cel normal al perioadei. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în perioada 22 - 25 ianuarie, atunci când vor predomina ploile, iar cantităţile de apă vor fi mai însemnate, la nivel local.



VREMEA LA MUNTE. În zonele montane, deşi vor fi variaţii de la un interval la altul, valorile termice se vor situa în cea mai mare parte a intervalului în jurul celor normale acestei perioade din an, cu maximele oscilând între -6 şi -2 grade, respectiv minime între -12 şi -7 grade. În perioada 23 - 25 ianuarie, temperaturile se vor situa peste mediile climatologice. Astfel, sunt de aşteptat valori diurne uşor pozitive, iar nocturne în medie între -8 şi -4 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va ridicată în mare parte a intervalului, dar cu precădere în perioada 23 - 26 ianuarie, când vor predomina ninsorile. Vor fi şi precipitaţii mixte, local moderate şi însemnate cantitativ.