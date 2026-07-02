Alegeri de noi ierarhi în Biserica Ortodoxă Română: Antonie de Bălți este noul Mitropolit al Basarabiei

Pe ordinea de zi a ședinței de lucru de joi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a aflat alegerea de noi ierarhi / FOTO: Getty Images

Episcopul Antonie de Bălți a fost ales Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor. Pe ordinea de zi a ședinței de lucru de joi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a aflat alegerea de noi ierarhi.

„În cadrul acestei ședințe a avut loc alegerea unui nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei: Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți și Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud. Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preasfințitul Părinte Episcop Antonie de Bălți în demnitatea și slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al plaiurilor”, informează Patriarhia Română.

De asemenea, a avut loc alegerea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, slujire pentru care au fost propuși de către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Maxim Drăguț, consilier economic al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Porfirie Florea, starețul Mănăstirii „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș”, din orașul Leon, Spania.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Maxim Drăguț, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Maxim Danubianul.

În cadrul aceleiași ședințe a avut loc și alegerea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, pentru care au fost propuși în consultare cu Sinodul Permanent: Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iachint Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antipa Burghelea de la Mănăstirea Antim din București.

Sfântul Sinod l-a ales prin vot secret pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iachint Vardianu, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific.