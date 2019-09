CALENDAR ORTODOX 11 SEPTEMBRIE. Sfanta Teodora fiind casatorita si cazand in adulter, constientizand starea de pacat, a luat decizia de a se inchinovia la o manastire de calugari. Taindu-si parul si imbracand haine barbatesti s-a inchinoviat in manastirea Octodecatos, luandu-si numele de Teodor. A uimit obstea de monahi cu nevointele, cu postul si lacrimile de pocainta. O tanara de o moralitate indoielnica a acuzat, pe nedrept pe "Teodor" ca a lasat-o insarcinata. Monahul nu a incercat sa se dezvinovateasca primind sa plece din manastire. Sfanta a petrecut sapte ani intr-o padure pustie, crescand copilul acelei femei.

CALENDAR ORTODOX 11 SEPTEMBRIE. In tot acest timp a biruit prin rugaciune toate ispitele venite din partea diavolului. Dupa sapte ani, staretul manastirii l-a primit inapoi in manastire pe monahul "Teodor". Dupa doi ani el a decedat si abia atunci toti fratii au vazut ca el era de fapt femeie. Un inger al Domnului i-a descoperit atunci egumenului taina despre Sfanta Teodora. Sotul Sfintei, dupa inmormantarea acesteia, a ales sa vietuiasca pusticeste in chilia sotiei lui pana la moarte. Sfanta Teodora din Alexandria s-a mutat la Domnul in anul 490.

CALENDAR ORTODOX 11 SEPTEMBRIE. Sfantul Eufrosin Bucatarul este praznuit de Biserica Ortodoxa pe 11 septembrie. Acesta a trait in secolul al IX-lea intr-o manastire din Palestina. Ascultarea sa ca monah era aceea de bucatar. Pentru smerenia sa si pentru dragostea pe care le manifesta in aceasta ascultare de bucatar, Dumnezeu a lucrat o minune, ingaduind ca acesta sa fie vazut in Rai de catre un alt parinte din manastire. Citim, in acest sens in Sinaxar ca, in vedenie, apropiindu-se de Eufrosin preotul, l-a intrebat: "Frate, Eufrosine, ce este aceasta? Nu cumva acesta este raiul?" Raspuns-a Eufrosin: "Asa este, parinte, raiul lui Dumnezeu este". Iarasi l-a intrebat preotul: "Dar tu cum te-ai aflat aici?" Raspunse acest bucatar, Eufrosin: "Pentru bunatatea cea mare a lui Dumnezeu sunt salasluit ca sa locuiesc aici, pentru ca locasul alesilor lui Dumnezeu este acesta". Si a zis preotul: "Nu cumva ai vreo stapanire peste frumusetile acestea?" Si a zis Eufrosin: "Pe cat pot, pe atata dau dintr-acestea pe care le vezi". Zis-a lui preotul: "Oare poti sa-mi dai mie ceva dintr-acestea?" Si i-a grait Eufrosin: "Cele ce poftesti, ia-le cu darul Dumnezeului meu". Atunci preotul a aratat cu mana spre mere si luand Eufrosin trei mere, le-a pus in basmaua preotului, zicandu-i: "Primeste cele ce ai cerut si te indulceste".

CALENDAR ORTODOX 11 SEPTEMBRIE. Tot in aceasta zi facem pomenirea:

Sfintilor Mucenici Diodor, Diomid si Didim;

Sfintei Mucenite Ia;

Sfintilor Dimitrie si Evantia sotia sa si Dimitrian fiul lor.