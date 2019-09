CALENDAR ORTODOX 12 SEPTEMBRIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

CALENDAR ORTODOX 12 SEPTEMBRIE. Sfantul Autonom a fost episcop in Italia. In timpul prigoanelor lui Diocletian, Sfantul Autonom a parasit Italia stabilindu-se in Bitinia (Asia Mica), in localitatea Soreus, aducand aici multi pagani la credinta crestina. Sfantul Mucenic Autonom a ridicat pentru comunitate o biserica inchinata Sfantului Arhanghel Mihail. Pe seama acestei biserici sfantul hirotoneste pe Cornelius, un crestin plin de ravna pentru Hristos, mai intai diacon, iar mai apoi preot. Sfantul Mucenic Autonom a predicat cuvantul lui si in tinuturile Lykaonia si Isauria.

CALENDAR ORTODOX 12 SEPTEMBRIE. Imparatul Diocletian a ordonat arestarea sfantului, drept pentru care acesta se retrage la Claudiopolis, la Marea Neagra. Intorcandu-se mai apoi la Soreus l-a inaltat pe Cornelius la treapta de episcop. A plecat dupa acestea sa predice in Asia, iar la intoarcerea din Asia a predicat in imprejurimile Soreusului, la Limna. Si aici, sfantul a luminat pe multi cu Lumina Sfintei Evanghelii.

CALENDAR ORTODOX 12 SEPTEMBRIE. Unii dintre pagani, cuprinsi fiind de invidie si ura, au venit la Soreus, au navalit in Bierica Sfintului Arhanghel Mihail in timpul slujirii Sfintei Liturghii si l-au ucis pe Sfantul Autonom in altar, si alaturi el multi alti crestini care se aflau in biserica. Diaconita Maria a scos mai apoi trupul sfantului de sub o gramada de daramaturi ingropandu-le.

CALENDAR ORTODOX 12 SEPTEMBRIE. In timpul domniei Sfantului Constantin cel Mare, Severian, un demnitar de la curtea imperiala, a inaltat o biserica deasupra moastelor Sfantului Mucenic Autonom. In 430 un anume preot a daramat biserica, fara sa cunoasca ca aceasta fusese construita deasupra mormantului, si a reconstruit-o intr-un alt loc. La doua sute de ani dupa mucenicia lui, Sfantul Autonom s-a aratat unui pe nume loan. Acesta a sapat si a aflat moastele Sfantului Mucenic Autonom cu totul intregi si neputrezite. Pe acel loc a fost reconstruita apoi biserica inchinata Sfantului Ierarh Mucenic Autonom.

CALENDAR ORTODOX 12 SEPTEMBRIE.Tot astazi facem pomenirea:

- Sfantului Mucenic Curnut, episcopul Iconiei;

- Sfantului Mucenic Teodor;

- Sfintilor Mucenici Machedonie, Tatian si Teodul;

- Sfantului Mucenic Iulian cel din Galatia;

- Cuviosului Daniil cel din Tasios.