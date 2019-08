CALENDAR ORTODOX 13 AUGUST. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

Foto: Doxologia.ro

CALENDAR ORTODOX 13 AUGUST. Sfantul Tihon de Zadonsk s-a nascut in anul 1724 in Rusia, din parinti crestini. A primit la nastere numele de Timotei. Din cauza mortii tatalui sau, diaconul Savelie Chirilov, familia pierde sustinerea materiala. Acesta va fi motivul pentru care Domnica, mama sa, va fi la un pas de a-l da pe Sfantul Tihon spre crestere unui vizitiu.

CALENDAR ORTODOX 13 AUGUST. A absolvit seminarul in anul 1754, intr-o vreme in care scolastica era la moda. Va fi profesor de retorica in seminar, din anul 1754 pana in 1758, anul cand intra in monahism, primind numele de Tihon. Devine arhimandrit si egumen al Manastirii Jelticov, episcop-vicar al Novgorodului pentru un an de zile si din 1763 episcop de Voronej si Eletk pentru vreme de patru ani si jumatate.

CALENDAR ORTODOX 13 AUGUST. In aceasta calitate, lupta impotriva ereticilor, paganismului, dezvolta invatamantul din zona in care pastorea si se ingrijeste sa aiba in eparhia sa preoti competenti.

CALENDAR ORTODOX 13 AUGUST. Decide sa se retraga in singuratate in anul 1769, la Manastirea Bogoroditk din Zadonsk. Aici, se adanceste în rugaciune si viata ascetica, incat de multe ori a fost vazut cu chipul stralucind, in extaz duhovnicesc.

CALENDAR ORTODOX 13 AUGUST. Sfantul Tihon de Zadonsk a trecut la cele vesnice pe 13 august 1783. A fost inmormantat intr-o cripta de sub altarul Manastirii Bogoroditk. A fost trecut in randul sfintilor de catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, pe 25 mai 1861.

CALENDAR ORTODOX 13 AUGUST. Tot astazi, facem pomenirea:

- Imparatesei Irina, ctitora Manastirii Pantocrator;

- Sfantului Cuvios Dositei;

- Sfantului Cuvios Dorotei de Gaza;

- Sfintei Evdochia, imparateasa;

- Sfantului Cuvios Serida, egumenul manastirii din Gaza;

- Sfantului Mucenic Coronat;

- Icoana Maicii Domnului cu sapte sageti;

- Mutarii moastelor Sfantului Cuvios Maxim Marturisitorul.