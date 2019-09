CALENDAR ORTODOX 14 SEPTEMBRIE. Mare sărbătoare astăzi pentru creștinii ortodocși

Foto: Pixabay.com

CALENDAR ORTODOX 14 SEPTEMBRIE. Inaltarea Sfintei Cruci este praznuita pe 14 septembrie. Este cea mai veche sarbatoare inchinata cinstirii lemnului sfant.

CALENDAR ORTODOX 14 SEPTEMBRIE. In aceasta zi sarbatorim amintirea a doua evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci:

CALENDAR ORTODOX 14 SEPTEMBRIE. - Aflarea Crucii pe care a fost rastignit Mantuitorul si inaltarea ei solemna in fata poporului de catre episcopul Macarie al Ierusalimului, in ziua de 14 septembrie din anul 335;

CALENDAR ORTODOX 14 SEPTEMBRIE. - Aducerea Sfintei Cruci de la persii pagani, in anul 629, in vremea imparatului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste in biserica Sfantului Mormant (a Sfintei Cruci) din Ierusalim.

CALENDAR ORTODOX 14 SEPTEMBRIE. Sfanta Cruce a fost aflata din porunca Sfintei imparatese Elena, mama Sfantului Imparat Constantin cel Mare. Datorita acesteia s-au gasit pe Golgota trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe care a fost rastignit Mantuitorul si care sunt crucile talharilor rastigniti odata cu El, patriarhul Macarie le-a spus sa atinga pe rand crucile de o femeie moarta. Femeia a inviat in momentul in care a fost atinsa de cea de-a treia cruce, cea pe care a fost rastignit Hristos.

CALENDAR ORTODOX 14 SEPTEMBRIE. Dupa aceasta minune, Patriarhul a poruncit inaltarea Sfintei Cruci la un loc inalt, de unde sa o poata vedea tot poporul.

CALENDAR ORTODOX 14 SEPTEMBRIE. Cand imparatul persan Hosroe a cucerit Ierusalimul, a luat cu el Crucea Domnului in Persia. Sfanta Cruce a ramas aici timp de paisprezece ani, pana cand Hosroe a fost invins de imparatul Heraclie, care a dus sfanta cruce in Ierusalim.

CALENDAR ORTODOX 14 SEPTEMBRIE. Inaltarea Sfintei Cruci se serbeaza cu post, pentru ca ea ne aduce aminte de patimile si moartea Mantuitorului.

CALENDAR ORTODOX 14 SEPTEMBRIE. Tot astazi, facem pomenirea:

- Adormirii in Domnul a Sfantului Ioan Gura de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului;

- Imparatesei Plachila;

- Sfintilor Parinti care au participat la Sinodul al VI-lea Ecumenic;

- Sfantului Mucenic Papa;

- Sfantului Mucenic Teoclit;

- Sfantului Valerian, pruncul;

- Sfantului Cuvios Mucenic Macarie de la Manastirea Dionisiu (Muntele Athos).

- Sultanei Mara, printesa Serbiei.