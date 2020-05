Calendar ortodox 18 mai. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

In acea vreme, sapte fecioare au fost torturate pentru credinta lor in Hristos, iar in cele din urma inecate intr-un lac. Una dintre ele, Sfanta Tecusa, i-a aparut in vis lui Teodot si i-a cerut sa scoata trupurile lor din lac si sa le ingroape. In urma acestui vis, Teodot a iesit impreuna cu un credincios sa implineasca dorinta mucenitei. Condusi de un inger al Domnului, el a reusit sa afle trupurile fecioarelor si sa le ingroape. Dar acest insotitor l-a tradat pe Teodot judecatorului. Dupa ce a fost supus la mai multe chinuri, a primit mucenicia prin taierea capului.

Mucenicul Tau, Doamne Teodot, intru nevointa sa, cununa nestricaciunii a dobandit de la Tine, Dumnezeul nostru; ca avand puterea Ta pe chinuitori a invins; zdrobit-a si ale demonilor neputincioasele indrazniri. Pentru rugaciunile lui mantuieste sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintii Mucenici Petru, Dionisie si Hristina;

- Sfintilor Mucenici Andrei, Pavel si a sapte fecioare care au patimit impreuna cu Sfanta Hristina;

- Sfintilor Mucenici Iraclie, Paulin si Venedim;

- Sfintelor sapte Fecioare Mucenite din Anghira Galatiei: Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana si Iulia;

- Sfintei Eufrasia;

- Sfantului Stefan cel Nou, patriarhul Constantinopolului;

- Sfantului Mucenic Iulian;

- Sfintei Anastaso si a Sfantului Cuvios Martinian;

- Sfantului Mucenic Teodot, papa al Romei.