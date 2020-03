CALENDAR ORTODOX 18 MARTIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi?

CALENDAR ORTODOX 18 MARTIE. In legatura cu hirotonirea sa ca episcop, in anul 348, de catre Acaciu, episcop arian, exista semne de intrebare. Cum putea un episcop arian sa numeasca pe cineva care nu-i impartasea invatatura pe care o vestea?

CALENDAR ORTODOX 18 MARTIE. Dupa numirea sa pe scaunul episcopal al Ierusalimului a izbucnit un conflict deschis pentru suprematie intre Acaciu si Chiril, acesta din urma pretinzand primatul deoarece scaunul de la Ierusalim era apostolic. Cearta a dus la exilarea de trei ori a lui Chiril. Exilurile lui Chiril determina sinodul de la Antiohia din 379 sa-l trimita pe Sfantul Grigorie de Nyssa sa cerceteze aceasta situatie. Sfantul Grigorie marturiseste ca Biserica de la Ierusalim are parte de o credinta sanatoasa.

CALENDAR ORTODOX 18 MARTIE. Sfantul Chiril participa la sinodul II ecumenic de la Constantinopol din 381, unde isi marturiseste ortodoxia credintei.

CALENDAR ORTODOX 18 MARTIE. Sfantul Chiril a avut de dus doua lupte grele in viata lui: una impotriva ereticilor arieni care devenisera foarte puternici in timpul domniei lui Constantius, fiul Marelui Constantin, iar cealalta impotriva evreilor care, in timpul lui Iulian Apostatul, nepotul Marelui Constantin, aveau mari privilegii si puteri.

CALENDAR ORTODOX 18 MARTIE. Sfantul Chiril a trecut la cele vesnice in anul 386, in timpul domniei imparatului Teodosie cel Mare.

CALENDAR ORTODOX 18 MARTIE. Troparul Sfantului Chiril al Ierusalimului

CALENDAR ORTODOX 18 MARTIE. Indreptator credintei si chip blandetilor, invatator infranarii te-a aratat pe tine turmei tale adevarul lucrurilor. Pentru aceasta ai castigat cu smerenia cele inalte, cu saracia cele bogate. Parinte ierarhe Chiril, roaga pe Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

CALENDAR ORTODOX 18 MARTIE.Tot astazi, facem pomenirea:

- A zece mii de mucenici;

- Sfintilor Mucenici Trofim, Evcarpion si cei impreuna cu dansii;

- A Mariei, sora lui Lazar;

- Sfântului Nicolae Velimirovici.