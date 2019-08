CALENDAR ORTODOX 28 AUGUST. Ce sfânt sărbătoresc creștinii ortodocși astăzi

CALENDAR ORTODOX 28 AUGUST. Sfantul Cuvios Moise a fost de neam etiopian. Este cinstit pe 28 august. Sfantul Moise a fost slujitorul unui politician, dar din cauza nedreptatilor sale, a fost alungat. Sfantul Moise s-a alaturat unei cete de talhari si cu timpul a ajuns conducatorul acesteia.

CALENDAR ORTODOX 28 AUGUST. Dupa o vreme, cuprins de o mustrare de constiinta pentru relele savarsite, paraseste ceata de talhari si se retrage intr-o manastire. Aici isi va plange pacatele savarsite, dar va lupta multa vreme cu demonii desfranarii care aduceau asupra lui ganduri necurate si pofte ispititoare. Atat de aprinsa a fost lupta sa cu acesti demoni, incat le-a spus fratilor sai: "Atata suparare am suferit de la razboiul poftei trupesti, incat putin de n-am cazut din fagaduinta monahiceasca".

CALENDAR ORTODOX 28 AUGUST. Dupa sase ani de cumplit razboi cu demonii, s-a vindecat in chip minunat de toate inchipuirile, cugetele si gandurile de curvie pe care i le semana in suflet diavolul.

CALENDAR ORTODOX 28 AUGUST. Sfantul Moise Etiopianul a fost sfintit preot la batranete. El si-a prevazut si ceasul si felul mortii. Intr-o zi el le-a zis ucenicilor lui sa fuga ca sa-si scape vietile, deoarece manastirea avea sa fie atacata de necredinciosi.

CALENDAR ORTODOX 28 AUGUST. Cand ucenicii i-au cerut sa vina cu ei, ca sa scape impreuna, Avva Moise le-a zis ca el a fost talhar mai demult, si se cuvine ca acum sa-si ia plata pentru relele lui, dupa cuvantul: "Toti cei ce scot sabia de sabie vor pieri” (Matei 25: 52). Asadar, Avva Moise a ramas in manastire impreuna cu sase frati care nu au voit sa il lase singur, si au venit talharii si i-au ucis pe toti sapte. Asa a trecut la cele vesnice Moise Etiopianul, la varsta de 75 de ani.

CALENDAR ORTODOX 28 AUGUST. Cand Sfantul Ioan Casian si Sfantul Gherman ajung in pustia Sketica pentru sfaturi duhovnicesti, il intalnesc pe avva Moise Etiopianul si il intreaba: "Care este scopul vostru si ce tinta ultima ati avut inainte de a veni aici?" Acestia au raspuns: "Pentru Imparatia cerurilor". Iar Ava Moise a zis: „Bine ati raspuns in ce priveste tinta ultima, dar care e scopul de la care, nicicum abatandu-ne, putem sa ajungem la Imparatia cerurilor? In privinta aceasta n-ati raspuns“. Iar dupa ce au marturisit ca nu stiu, le-a raspuns Batranul: "Tinta ultima a fagaduintei noastre este, cum ati zis, Imparatia lui Dumnezeu, iar scopul fara de care este cu neputinta a ajunge la sfarsitul acela este curatia inimii. Deci spre acest scop trebuie sa fie indreptata mintea noastra totdeauna, iar cand s-ar intampla sa se abata inima noastra putin din calea cea dreapta, indata sa o intoarcem, indreptand-o spre scopul urmarit, ca dupa o rigla a zidarului".

CALENDAR ORTODOX 28 AUGUST. Troparul Sfantului Moise Etiopianul

CALENDAR ORTODOX 28 AUGUST. Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor si cu suspinurile cele dintru adanc ai facut ostenelile tale insutit roditoare; si te-ai facut luminator lumii, stralucind cu minunile, Moise, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu ca sa mantuiasca sufletele noastre.

CALENDAR ORTODOX 28 AUGUST. Tot astazi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Diomid si Lavrentie;

- Dreptului Iezechia, regele;

- Sfintei Ana Prorocita, fiica lui Fanuel;

- Sfintilor treizeci si trei de Mucenici din Iraclia.