CALENDAR ORTODOX 28 OCTOMBRIE. Ce sfânt mare sărbătorim astăzi

CALENDAR ORTODOX 28 OCTOMBRIE. Sfantul Iachint de Vicina este praznuit pe 28 octombrie. Propunerea de canonizare a Sfantului Iachint a fost inaintata Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, de Mitropolia Munteniei si Dobrogei, pe data de 19 iunie 2008. In sedinta Sfantului Sinod din 8 iulie 2008 s-a facut canonizarea sa, iar proclamarea solemna a sfinteniei sale a avut loc pe 26 octombrie 2008. Sfantul Iachint de Vicina este trecut in calendar cu cruce neagra, ca sfant cu polieleu.

CALENDAR ORTODOX 28 OCTOMBRIE. Sfantul Iachint de Vicina a fost ultimul mitropolit al Vicinei si primul mitropolit al Tarii Romanesti. Inainte de Iachint, scaunul mitropolitan al cetatii fusese ocupat de personalitati de seama, al caror nume il cunoastem partial: Teodor (1285), Luca (1303), Macarie (1340-1343) si Kiril (mentionat in anii 1347-1348). Potrivit cercetatorilor, fosta Vicina este asezarea Isaccea, din judetul Tulcea. Scaunul mitropolitan de la Vicina a fost intemeiat inainte de secolul al XIII-lea, sub jurisdictie bizantina. Nu cunoastem data cand Sfantul Iachint paraseste scaunul mitropolitan de la Vicina. Insa, dupa mai multe scrisori ale domnitorului Nicolae Alexandru Basarab catre Patriarhia Ecumenica de la Constantinopol, in mai 1359, Iachint al Vicinei este recunoscut ca mitropolit al Tarii Romanesti.

CALENDAR ORTODOX 28 OCTOMBRIE. El a organizat viata bisericeasca din Tara Romaneasca - a zidit biserici, a hirotonit preoti, l-a adus pe Sfantul Nicodim de la Tismana sa organizeze viata din manastiri dupa modelul prezent in Muntele Athos si a purtat de grija si romanilor transilvaneni, carora le-a trimis misionari si persoane hirotonite.

CALENDAR ORTODOX 28 OCTOMBRIE. Sfantul Ierarh Iachint a trecut la cele vesnice in anul 1372. A fost ingropat langa biserica mitropolitana de la Arges.

CALENDAR ORTODOX 28 OCTOMBRIE. Troparul Sfantului Ierarh Iachint

CALENDAR ORTODOX 28 OCTOMBRIE. Vrednic urmator al ierarhilor dobrogeni si intaiule intre mitropolitii Tarii Romanesti, Sfinte Ierarhe Iachint, te-ai aratat marturisitor al dreptei credinte, lucrator al virtutilor si rugator pentru sufletele noastre.

CALENDAR ORTODOX 28 OCTOMBRIE. Tot astazi facem pomenirea:

- Sfantului Iov de la Poceaev

- Sfintilor Mucenici Terentie, sotia sa, Neonila, cu fiii lor: Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie si Evnichi;

- Sfantului Cuvios Stefan Savaitul;

- Sfintilor Mucenici African, Terentie, Maxim, Pompie si alti treizeci si sase;

- Sfantului Ierarh Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei, si Melhion, dascalul si preotul Antiohiei;

- Sfantului Mucenic Chiriac; a Anei, mama Sfantului Chiriac;

- Sfintei Fevronia, fiica imparatului Heraclie;

- Sfantului Cuvios Atanasie, patriarhul Constantinopolului.

- Sfantului Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos.