Calendar ortodox 29 mai. Ce sfântă mare sărbătorim astăzi

Din aceasta cauza, sfanta a fost dusa de soldatii care pazeau temnita inaintea judecatorului. Acesta auzind cele intamplate, a poruncit sa i se lege o piatra de gat si sa fie aruncata in mare. Prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, ingerii au adus-o la mal nevatamata.

Cand ea s-a infatisat inaintea judecatorului, purtand in maini piatra care fusese legata de grumajii ei, el a poruncit ca sa i se taie capul. In urmatoarea noapte, Teodosia s-a infatisat parintilor ei inconjurata de o lumina cereasca negraita, si de multe alte fecioare, si ele mantuite, si le-a zis: "Vedeti voi ce mare este slava si harul Hristosului meu, de care voiati sa ma lipsiti?" Ea a rostit catre parintii ei aceste cuvinte, pentru ca acestia o oprisera sa-si marturiseasca pe fata credinta in Hristos si sa se faca mucenica.

Teodosia a luat cu cinste cununa marturisirii in anul 308, la varsta de numai 18 ani.

Calendar ortodox 29 mai. Troparul Sfintei Muceniţe Teodosia

Glasul 4

La fapta bună muceniţă, cu osârdie deprinzându-te, te-ai făcut vas iubit al lui Hristos şi locaş iubit al Preasfântului Duh. Pentru aceasta ai ruşinat pe vrăjmaşul, cel ce se luptă cu neamul omenesc, bine pătimind şi arătat cu sabia credinţei ai ucis pe cel cu nume de fiară, Teodosia; şi bucurându-te te-ai mutat la cer, cerând pururea mare milă, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

Calendar ortodox 29 mai. Condacul Sfintei Muceniţe Teodosia

Glasul 2

Căutând cele de sus...

Cu ostenelile ai câştigat viaţa cea fără osteneală şi în sângiurile tale ai înecat pe vrăjmaşul cel spurcat al Bisericii lui Hristos, prealăudată şi te bucuri cu oştile cele de sus, acoperind pe cei ce săvârşesc pomenirea ta.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfintei Cuvioase Mucenite Teodosia din Constantinopol;

- Sfantului Cuvios Mucenic Olivian;

- Sfantului Cuvios Alexandru, papa al Alexandriei;

- Sfantului Mucenic Nan.