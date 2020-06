Calendar ortodox 5 iunie. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

Sfantul Dorotei a fost o persoana care a avut parte de o educatie aleasa in tinerete. De-a lungul vietii sale, invatatura sa a fost pusa in slujba Bisericii. El a scris foarte multe carti in greaca si in latina. Cea mai cunoscuta scriere a lui este Syntagma greco-latina.

Calendar ortodox 5 iunie. Troparul Sfântului Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului

Glasul 4

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Calendar ortodox 5 iunie. Condacul Sfântului Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului

Glasul 3

Fecioara astăzi...

Cu învăţături ortodoxe, sfinţite mucenice, propovăduind, dar dumnezeiesc sfânt pe tine însuţi te-ai adus Făcătorului, întâi în pustnicie cu cuviinţă vieţuind, a doua cu mucenicia tare pătimind; şi după lege ai luat răsplătirea biruinţei de la Hristos Dumnezeu.

Tot in aceasta zi, facem pomenirea:

- Sfintilor Mucenici Marchian, Nicandru, Iperehie, Apolon, Leonid, Arie, Gheorghe, Selneniad, Irineu si Pamvon;

- Sfantului Mucenic Hristofor;

- Sfantului Mucenic Conon;

- Sfantului Mucenic Marcu din Hios.