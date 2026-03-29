Creștinii catolici sărbătoresc Duminica Floriilor. Tradiţionala procesiune, în centrul Capitalei. Zonele cu restricții de circulație

Publicat la 08:40 29 Mar 2026 Modificat la 08:47 29 Mar 2026

IPS Aurel Perca, arhiepiscopul mitropolit romano-catolic de Bucureşti, la o Procesiune de Florii. Sursa foto: Agerpres

Tradiţionala Procesiune de Florii organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti va avea loc duminică, în centrul Capitalei, cu participarea credincioşilor, a persoanelor consacrate şi a preoţilor din parohiile romano-catolice din Bucureşti şi împrejurimi, potrivit Agerpres. Cu ocazia procesiunii religioase va fi restricţionat traficul în Bucureşti, iar oficialii din cadrul Brigăzii Rutiere au anunţat ce zone sunt afectate. Evenimentul de astăzi precede cu o săptămână Paștele Catolic, sărbătorit în acest an pe 5 aprilie, și deschide oficial Săptămâna Mare.

Astăzi, creștinii catolici sărbătoresc Floriile

Procesiunea, care marchează sărbătoarea Floriilor în Biserica Catolică de rit latin, va începe la ora 14:45, în Piaţa "Fer. Vladimir Ghika", situată lângă Biserica Franceză (Sacre Coeur - Preasfânta Inimă a lui Isus).

Evenimentul va debuta cu sfinţirea tradiţionalelor ramuri, după care participanţii vor porni către Catedrala Sf. Iosif, urmând traseul: Piaţa "Fer. Vladimir Ghika" - Str. Cpt. Demetriade - Bulevardul Aviatorilor - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Str. General Berthelot - Catedrala Sf. Iosif, informează Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti.

La sosirea procesiunii la Catedrală, în jurul orei 16:00, va fi celebrată Sfânta Liturghie, prezidată de ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti.

Duminica Floriilor celebrează intrarea solemnă a lui Isus Cristos în Ierusalim şi deschide Săptămâna Sfântă, perioada care aminteşte de Pătimirea lui Cristos şi culminează cu Sărbătoarea Învierii Domnului.

Procesiunea şi Sfânta Liturghie vor fi transmise în direct de postul de televiziune catolic Angelus TV.

Restricţii de circulaţie în Capitală cu ocazia procesiunii de Floriile catolice

Traficul rutier va fi restricţionat, duminică după-amiază, cu ocazia procesiunii religioase organizate de Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti de Florii.

Participanţii se vor aduna, între orele 14:30 - 15:00, la Biserica Franceză "Sacre Coeur" din Strada Cpt. Demetriade nr. 3, iar între orele 15:00 - 16:00 va avea loc procesiunea religioasă pe traseul Biserica Franceză - Statuia Aviatorilor - Bulevardul Aviatorilor - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Strada General Berthelot - Catedrala Sfântul Iosif.

Potrivit unui comunicat la Brigăzii Rutiere, participanţii se vor deplasa pe banda I de circulaţie atât pe Bulevardul Aviatorilor, cât şi pe Calea Victoriei, iar pentru buna desfăşurare a evenimentului circulaţia rutieră va fi restricţionată pe Strada Cpt. Demetriade, între Bulevardul Aviatorilor şi Strada Emil Pangratti - pe banda I de circulaţie, între orele 14:30 - 15:30 şi pe Strada General Berthelot, gradual, în funcţie de sosirea participanţilor la Catedrala Sfântul Iosif.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie şi solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.