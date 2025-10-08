Mulți români cred că „norii se sparg când bat clopotele la biserică”. Unii preoți spun că e adevărat. Ce arată știința despre acest mit

Unii români cred că sunetul clopotelor bisericii „sparge norii” și alungă furtuna. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Fabian Sommer

În satele românești, și nu numai, o credință veche încă persistă: atunci când norii negri aduc amenințarea furtunii, sunetul clopotelor bisericii „sparge norii” și alungă vijelia.

Tradiția spune că „sunetul sfințit” al clopotelor are puterea de a curăța cerul și de a proteja satul de grindină, trăsnete și furtuni. Deși pare o simplă superstiție, mulți români cred în continuare în această legendă, iar unii preoți o susțin și în zilele noastre.

Originea legendei: între frică și credință

Legenda își are rădăcinile adânci în Evul Mediu, când oamenii erau mult mai vulnerabili în fața fenomenelor naturale și căutau explicații spirituale pentru ceea ce nu puteau înțelege. Biserica era centrul comunității, iar clopotele erau considerate nu doar chemări la rugăciune, ci și arme simbolice împotriva răului – inclusiv împotriva „răului din cer”.

În acea vreme, furtunile erau văzute ca semne ale mâniei divine, iar bătutul clopotelor era un act de apărare. Practica a fost întâlnită nu doar în spațiul românesc, ci și în alte părți ale Europei. În Franța medievală, de exemplu, exista chiar o slujbă numită „exorcizarea furtunii”, în care se băteau clopotele pentru a „alunga demonii din nori”.

Legenda Sfântului Pavel

Una dintre legendele din folclorul românesc povestește despre Sf. Pavel, care, prin slujbele sale și prin cântatul clopotelor, ar fi alungat norii negri și furtunile din localitatea sa, prevenind astfel o grindină devastatoare.

De ce cred românii în continuare în „clopotele care sparg norii”

În multe zone rurale din România, aceste credințe sunt încă vii. Tradiția se transmite din generație în generație, iar lipsa unei educații științifice solide face ca explicațiile religioase să rămână valabile pentru mulți. În plus, există și corelații întâmplătoare: dacă după ce se bate clopotul, norii se risipesc, credința este întărită – chiar dacă e vorba doar de o coincidență.

Mai mult, unii preoți susțin activ această credință, spunând că „sunetul sfințit” al clopotului are putere spirituală și că rugăciunile sincere pot schimba chiar și vremea. Există sate în care, și astăzi, preotul sau cântărețul bisericesc bate clopotul în timpul furtunii, sperând că va opri grindina sau va „rupe” norii.

Ce spune știința despre acest mit

Din punct de vedere științific, sunetul clopotelor nu are nicio influență asupra fenomenelor meteorologice. Norii nu pot fi „sparți” de vibrații sonore – nici măcar de cele puternice. Furtunile, ploile și grindina sunt procese fizice și atmosferice complexe, care nu răspund la sunete, indiferent de originea lor.

De fapt, în unele cazuri, bătutul clopotelor în timpul furtunilor poate fi periculos, mai ales dacă turnul bisericii este înalt și nu este protejat cu paratrăsnet. Asemenea structuri pot atrage trăsnete, punând în pericol atât lăcașul de cult, cât și pe cei care se află în interior.

Totuși, știința recunoaște că credințele și tradițiile fac parte din cultura unei comunități și au valoare simbolică. Chiar dacă nu au o bază reală, ele contribuie la coeziunea socială și la sentimentul de siguranță al oamenilor – mai ales în momente de incertitudine sau pericol.